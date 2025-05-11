Не взятка, а подарок: Трамп получит от Катара "летающий дворец" за $400 млн, – СМИ (фото)

Администрация президента США Дональда Трампа готовится принять от королевской семьи Катара роскошный реактивный самолет Boeing 747-8.

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Об этом пишет ABC News со ссылкой на свои источники. По данным портала, Трамп сможет использовать подарок в качестве своего нового самолета Air Force One, пока не покинет свой пост. Ожидается, что о подарке будет объявлено на следующей неделе, когда президент США посетит Катар.

Самолет Boeing 747-8 Фото: Getty Images

Сообщается, что сначала 13-летний самолет будет передан Военно-воздушным силам США, которые модернизируют его в соответствии со спецификациями, требуемыми для перевозки американского лидера. По окончанию президентского срока Трампа право собственности перейдет в Фонд президентской библиотеки.

Ранее, в феврале, Трамп осмотрел Boeing 747-8, припаркованный в международном аэропорту Уэст-Палм-Бич. Как отмечают в издании, самолет был настолько роскошным, что его называли "летающим дворцом".

Самолет Boeing 747-8 Фото: Getty Images

По оценкам экспертов, стоимость такого воздушного судна составляет около 400 миллионов долларов без учета дополнительного оборудования, которое ВВС должны установить для надлежащей защиты. Авторы статьи полагают, что это может быть самый ценный подарок, когда-либо сделанный президенту США иностранным правительством.

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Источники также отметили, что юристы Белого дома и Минюста подготовили анализ для министра обороны Пита Хегсета, заключив, что Минобороны имеет законное право принять самолет в качестве подарка и впоследствии передать его библиотеке, и что это не нарушает законы о борьбе со взяточничеством или запрет Конституции на принятие подарков должностным лицом правительства США "от любого короля, принца или иностранного государства".

Напомним, ранее Трамп приобрел Tesla Cybertruck для своей 17-летней внучки Кай, которую называют его любимицей.