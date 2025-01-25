Пожертвовали миллионы – получили кока-колу: что дарили гостям на инаугурации Трампа

VIP-сумки с подарками на инаугурации Дональда Трампа включали диетическую колу, памятную медаль и папку "республиканского" красного цвета.

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"Золотой глобус" — не единственное недавнее звездное событие, включающее в себя необычные сувениры. На инаугурации Дональда Трампа также вручали подарочные пакеты. Присутствующие рассказали, что получили пропуска на инаугурационное мероприятие в историческом здании Decatur House, всего в нескольких шагах от Белого дома в Вашингтоне, округ Колумбия, а VIP-персонам, которые были личными гостями президента Трампа и его семьи, вручили подарочные пакеты с памятными подарками. Хотя инаугурация состоялась 20 января, новости о ней продолжают поступать. Об этом пишет Page Six.

VIP-гости на инаугурации Трампа Фото: Getty

В то время как приглашения на инаугурацию 2017 года были упакованы в большую папку темно-синего цвета, на этот раз она была "полностью республиканской красной".

Папка красного "республиканского" цвета Фото: Page Six

В число подарков входили большой журнал из красной кожи с тиснением золотом и изображением Капитолия США, а также красная кожаная монетница и подставка для часов, также с тиснением здания Капитолия.

VIP-гости получили памятную медаль с изображением президента Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса в профиль.

Памятная медаль с портретами Ди Джей Вэнса и Дональда Трампа Фото: Page Six

Среди других подарков были красная "монета вызова", а также сверкающее рождественское украшение с изображением Белого дома.

Украшение на елку Фото: Page Six

И красная монетка Фото: Page Six

А дополняла инаугурационный набор бутылочка любимого напитка 47-го президента США – диетической кока-колы. На этикетке было написано: "Инаугурация президента Соединенных Штатов Дональда Дж. Трампа, 20 января 2025 года".

Бутылочка диетической колы для VIP-гостей инаугурации Трампа Фото: Page Six

Также была предоставлена ​​большая белая холщовая сумка с наброском Капитолия красного цвета, предположительно для перевозки домой подарков от Дональда Трампа, триумфально вернувшегося в Белый дом.

Кто предоставил журналистам для съемки подаренные на инаугурации Дональда Трампа сувениры – неизвестно.

Напомним, после возвращения Дональда Трампа в Белый Дом его команда оперативно обновила Овальный кабинет. Теперь в Овальном есть портрет Бенджамина Франклина и новое изображение Эндрю Джексона. А на знаменитый стол Resolute вернули кнопку для заказа диетической колы. Джо Байден после победы 2020 года избавился от красной кнопки, которую Трамп использовал для вызова дворецкого с его любимым напитком — диетической колой, которой он выпивает до 12 банок в день.