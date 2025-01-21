Трамп вернул в Овальный кабинет красную кнопку: для чего она (фото)

Кнопку с президентского стола Resolute убрал Джо Байден в 2021 году. Ее Дональд Трамп активно использовал во время своего первого президентского срока для заказа любимого напитка.

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После возвращения Дональда Трампа в Белый Дом его команда оперативно обновила Овальный кабинет. Эти изменения стали частью традиционного переформатирования наиболее знаковой рабочей зоны Америки во время передачи власти. В обновленном кабинете вскоре после инаугурации побывали журналисты The Wall Street Journal.

Теперь в Овальном есть портрет Бенджамина Франклина и новое изображение Эндрю Джексона.

На столе Resolute установили кнопку для заказа диетической колы. Байден после победы 2020 года избавился от красной кнопки, которую предшественник использовал для вызова дворецкого с его любимым напитком — диетической колой.

Как и раньше, над камином размещен портрет Джорджа Вашингтона, окруженный изображениями Александра Гамильтона и Томаса Джефферсона. Вблизи камина вернули бюст Уинстона Черчилля, который Трамп установил еще во время своего первого срока, но который был убран Джо Байденом в 2021 году. Бюст Мартина Лютера Кинга-младшего остался на своем месте.

В кабинете также появились новые серебряные фигурки орлов. Военные флаги различных родов войск, которые были убраны при Байдене, также вернулись в Овальный кабинет.

На столе возле Resolute Desk размещены фотографии членов семьи Трампа, среди которых изображения его детей, фото с дочерью Иванкой в детстве и семейный портрет с женой Меланией и сыном Бэрроном.

Персонал заменил ковер Байдена на нейтральный, который использовал Трамп во время своего первого срока. Для этого даже частично разбирали массивный стол Resolute Desk. Многие другие детали, например золотые шторы Трампа, которые Байден не менял, оставили.

Напомним, 20 января Дональд Трамп официально стал 47-м президентом США. Фокус вел онлайн-репортаж инаугурации.

После инаугурации Дональд Трамп подписал указ о временном приостановлении на 90 дней всех программ внешней помощи США. За это время их должны проверить и определить, соответствуют ли проекты политическим целям действующего президента.