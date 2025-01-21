Трамп повернув в Овальний кабінет червону кнопку: для чого вона (фото)

Кнопку із президентського столу Resolute прибрав Джо Байден у 2021 році. Її Дональд Трамп активно використовував під час свого першого президентського терміну для замовлення улюбленого напою.

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Після повернення Дональда Трампа у Білий Дім його команда оперативно оновила Овальний кабінет. Ці зміни стали частиною традиційного переформатування найбільш знакової робочої зони Америки під час передачі влади. В оновленому кабінеті незадовго після інавгурації побували журналісти The Wall Street Journal.

Тепер в Овальному є портрет Бенджаміна Франкліна та нове зображення Ендрю Джексона.

На столі Resolute встановили кнопку для замовлення дієтичної коли. Байден після перемоги 2020 року позбувся червоної кнопки, яку попередник використовував для виклику дворецького з його улюбленим напоєм — дієтичною колою.

Як і раніше, над каміном розміщено портрет Джорджа Вашингтона, оточений зображеннями Александра Гамільтона та Томаса Джефферсона. Поблизу каміна повернули бюст Вінстона Черчилля, який Трамп встановив ще під час свого першого терміну, але який був прибраний Джо Байденом у 2021 році. Бюст Мартіна Лютера Кінга-молодшого залишився на своєму місці.

У кабінеті також з'явилися нові срібні фігурки орлів. Військові прапори різних родів військ, які були прибрані за Байдена, також повернулися до Овального кабінету.

На столі біля Resolute Desk розміщені фотографії членів родини Трампа, серед яких зображення його дітей, фото з дочкою Іванкою в дитинстві та сімейний портрет із дружиною Меланією і сином Берроном.

Персонал замінив килим Байдена на нейтральний, який використовував Трамп під час свого першого терміну. Для цього навіть частково розбирали масивний стіл Resolute Desk. Багато інших деталей, як-от золоті штори Трампа, які Байден не змінював, залишили.

Нагадаємо, 20 січня Дональд Трамп офіційно став 47-м президентом США. Фокус вів онлайн-репортаж інавгурації.

Після інавгурації Дональд Трамп підписав указ про тимчасове призупинення на 90 днів усіх програм зовнішньої допомоги США. За цей час їх мають перевірити і визначити, чи відповідають проєкти політичним цілям чинного президента.