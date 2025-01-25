Пожертвували мільйони — отримали кока-колу: що дарували гостям на інавгурації Трампа

VIP-сумки з подарунками на інавгурації Дональда Трампа включали дієтичну колу, пам'ятну медаль і папку "республіканського" червоного кольору.

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"Золотий глобус" — не єдина нещодавня зоряна подія, що містить у собі незвичайні сувеніри. На інавгурації Дональда Трампа також вручали подарункові пакети. Присутні розповіли, що отримали перепустки на інавгураційний захід в історичній будівлі Decatur House, лише за кілька кроків від Білого дому у Вашингтоні, округ Колумбія, а VIP-персонам, які були особистими гостями президента Трампа і його сім'ї, вручили подарункові пакети з пам'ятними подарунками. Хоча інавгурація відбулася 20 січня, новини про неї продовжують надходити. Про це пише Page Six.

VIP-гості на інавгурації Трампа Фото: Getty

Тоді як запрошення на інавгурацію 2017 року були упаковані у велику папку темно-синього кольору, цього разу вона була "повністю республіканською червоною".

Папка червоного "республіканського" кольору Фото: Page Six

До числа подарунків входили великий журнал з червоної шкіри з тисненням золотом і зображенням Капітолію США, а також червона шкіряна монетниця і підставка для годинника, також з тисненням будівлі Капітолію.

VIP-гості отримали пам'ятну медаль із зображенням президента Дональда Трампа і віцепрезидента Джей Ді Венса в профіль.

Пам'ятна медаль із портретами Ді Джей Венса та Дональда Трампа Фото: Page Six

Серед інших подарунків були червона "монета виклику", а також блискуча різдвяна прикраса із зображенням Білого дому.

Прикраса на ялинку Фото: Page Six

І червона монетка Фото: Page Six

А доповнювала інавгураційний набір пляшечка улюбленого напою 47-го президента США — дієтичної кока-коли. На етикетці було написано: "Інавгурація президента Сполучених Штатів Дональда Дж. Трампа, 20 січня 2025 року".

Пляшечка дієтичної коли для VIP-гостей інавгурації Трампа Фото: Page Six

Також було надано велику білу полотняну сумку з начерком Капітолію червоного кольору, імовірно для перевезення додому подарунків від Дональда Трампа, який тріумфально повернувся в Білий дім.

Хто надав журналістам для зйомки подаровані на інавгурації Дональда Трампа сувеніри — невідомо.

Нагадаємо, після повернення Дональда Трампа в Білий Дім його команда оперативно оновила Овальний кабінет. Тепер в Овальному є портрет Бенджаміна Франкліна і нове зображення Ендрю Джексона. А на знаменитий стіл Resolute повернули кнопку для замовлення дієтичної коли. Джо Байден після перемоги 2020 року позбувся червоної кнопки, яку Трамп використовував для виклику дворецького з його улюбленим напоєм — дієтичною колою, якої він випиває до 12 банок на день.