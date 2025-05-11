Не хабар, а подарунок: Трамп отримає від Катару "літаючий палац" за $400 млн, — ЗМІ (фото)

Адміністрація президента США Дональда Трампа готується прийняти від королівської сім'ї Катару розкішний реактивний літак Boeing 747-8.

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Про це пише ABC News з посиланням на свої джерела. За даними порталу, Трамп зможе використовувати подарунок як свій новий літак Air Force One, поки не залишить свою посаду. Очікується, що про подарунок буде оголошено наступного тижня, коли президент США відвідає Катар.

Літак Boeing 747-8 Фото: Getty Images

Повідомляється, що спочатку 13-річний літак передадуть Військово-повітряним силам США, які модернізують його відповідно до специфікацій, необхідних для перевезення американського лідера. По закінченню президентського терміну Трампа право власності перейде до Фонду президентської бібліотеки.

Раніше, у лютому, Трамп оглянув Boeing 747-8, припаркований у міжнародному аеропорту Вест-Палм-Біч. Як зазначають у виданні, літак був настільки розкішним, що його називали "літаючим палацом".

Літак Boeing 747-8 Фото: Getty Images

За оцінками експертів, вартість такого повітряного судна становить близько 400 мільйонів доларів без урахування додаткового обладнання, яке ВПС повинні встановити для належного захисту. Автори статті вважають, що це може бути найцінніший подарунок, коли-небудь зроблений президенту США іноземним урядом.

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Джерела також зазначили, що юристи Білого дому та Мін'юсту підготували аналіз для міністра оборони Піта Гегсета, зробивши висновок, що Міноборони має законне право прийняти літак як подарунок і згодом передати його бібліотеці, і що це не порушує законів про боротьбу з хабарництвом або заборону Конституції на прийняття подарунків посадовою особою уряду США "від будь-якого короля, принца або іноземної держави".

Нагадаємо, раніше Трамп придбав Tesla Cybertruck для своєї 17-річної внучки Кай, яку називають його улюбленицею.