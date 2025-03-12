Дональд Трамп подарував 17-річній онуці Tesla Cybertruck (фото)

Машину Дональд Трамп презентував Кай ще минулого року. За його словами, дівчина дуже задоволена функціоналом Tesla Cybertruck.

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Президент США Дональд Трамп, котрий обіцяв підтримати свого старшого радника Ілона Маска купівлею автомобіля Tesla, придбав Tesla Cybertruck для своєї 17-річної онуки Кайї, яку називають його улюбленицею, пише Hello.

Він розповів про подарунок 11 березня, коли Tesla доставила йому п'ять автомобілів на Південну галявину Білого дому. Відповідаючи на запитання преси, президент розповів, що він не єдиний у сім'ї Трампів, у кого є Tesla.

Ілон Маск пригнав до Білого дому п'ять авто Tesla Фото: Getty

"Я купив для дуже особливої молодої жінки, знаєш, я впевнений, ти ніколи не чув про неї, Кай. Вона відмінна гольфістка, і вона кладе ключки в багажник, і я думаю, це дуже безпечна угода, їй це подобається. Їй вона подобається, і вона дуже безпечна, вона дуже міцна, важка, вся зі сталі, нержавіючої сталі", — поділився він із журналістами.

Наразі ціна на Tesla Cybertruck починається від $81 985 і доходить до $101 985 за автомобіль.

Трамп уточнив, що купив машину приблизно рік тому, і що вона дійсно стала хітом серед майбутніх гольфістів Університету Маямі. Авто не тільки може вмістити ключки для гольфу Кай, а й п'ятьох людей, включно з водієм. Воно спроєктоване як "найбезпечніший трак" на дорозі.

У жовтні минулого року Кай навіть позувала зі своїм сріблястим Cybertruck перед тим, як вирушити на випускний у школу. Дівчина одягла візерунчасту пурпурову сукню з блискітками і взуття на підборах, доповнивши образ діамантовими прикрасами. На одному зі знімків вона сидить за кермом машини.

Дівчина не приховує любові до дідуся. Наприклад, вона виступила з промовою на його підтримку на Національному з'їзді Демократичної партії 2024 року і навіть розповіла про те, як пишається ним після його перемоги.

"Це був дійсно особливий момент для всіх нас. Я дуже пишаюся ним. Я думаю, що він заслуговує на це більше, ніж будь-хто у світі. Він дійсно працював на знос щодня протягом останніх восьми років заради цієї країни", — заявила вона.

Кай зізналася, що вона розридалася, коли дізналася, що він виграв у Пенсільванії, великому хиткому штаті, який зрештою допоміг йому здобути достатньо голосів вибірників.

Як і Дональд Трамп, його внучка обожнює грати в гольф і робить на цьому терені успіхи.

Кай — старша дочка Дональда Трампа-молодшого і його колишньої дружини Ванесси Гейдон. У неї також є сестра Хлоя і троє братів — Дональд, Трістан і Спенсер. Загалом у Дональда Трампа 10 онуків

Раніше Фокус писав, що внучка Трампа змінила на інавгураційному балу дві розкішні сукні.