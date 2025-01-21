17-річна онука Трампа змінила на інавгураційному балу дві розкішні сукні (фото. відео)

Кай називають найулюбленішою з 10 онуків Дональда Трампа. Дівчина захоплюється гольфом і веде досить закритий спосіб життя.

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Старша внучка 47-го президента США Дональда Трампа, 17-річна Кай Медісон Трамп, росте справжньою модницею. Незважаючи на те, що вона веде доволі закрите життя, на інавгураційному Балу свободи, який відбувся після приведення її діда до присяги, вона продемонструвала одразу два розкішних образи. Обидва Кай показала в соцмережах X і Instagram, де у неї загалом близько двох мільйонів підписників.

Перша сукня кольору шампанського, від дизайнерки Sherri Hill вирізняється мерехтливою вишивкою з леліток і бісеру, глибоким вирізом у формі серця, вирізом спереду, корсетним ліфом зі структурованими кісточками, розрізом до стегна спереду і струмливою спідницею. Кай доповнила ансамбль оздобленими стразами босоніжками на підборах-рюмках, витонченим ланцюжком з підвіскою у вигляді серця, відповідними сережками, багатоярусними браслетами і стильним годинником-браслетами.

Потім вона переодяглася в сукню цього ж дизайнера. Це було темно-синє вбрання без бретелей, прикрашене блискучими паєтками, з глибоким вирізом, вирізами на ліфі, струмливою спідницею і розрізом спереду. До нього дівчина підібрала туфлі-човники з ремінцями і білий клатч. Не обійшлося і без прикрас: браслети, годинники, сережки та намиста.

Фото: Kai Trump\Instagram

Хто така Кай Медісон Трамп?

Кай – старша дочка Дональда Трампа-молодшого і його колишньої дружини Ванесси Гейдон. У неї також є сестра Хлоя і троє братів – Дональд, Трістан і Спенсер. Хоча в Дональда Трампа 10 онуків, саме Кай називають його улюбленицею. Як і дід, дівчина обожнює від гольфу, і вони частенько грають у нього в маєтку республіканця Мар-а-Лаго, де є ідеальні поля для гольфу. У соцмережах вона часто ділиться фотографіями з дідом і показує, як вчиться грати. За її словами, вона мріє стати професійною гольфісткою.

Коли Трамп перший раз переміг, Кай підтримала його на інавгурації, а під час його передвиборчої кампанії 2024 року вона навіть виступила з промовою на Національному з'їзді Республіканської партії. Кай розповіла, що Дональд Трамп – "звичайний люблячий дідусь", який обожнює онуків і цікавиться їхніми успіхами.

Дівчина кермує авто. У соцмережі вона показала свій Tesla Cybertruck.

Фото: Kai Trump\Instagram

Вона дружить з Ілоном Маском, який є чи не правою рукою її діда.

Кайт Трамп з Ілоном Маском та його сином Фото: Kai Trump\Instagram

Раніше Фокус писав про те, що внучка Дональда Трампа показала його літак.