17-летняя внучка Трампа сменила на инаугурационном балу два роскошных платья (фото. видео)

Кай называют самой любимой из 10 внуков Дональда Трампа. Девушка увлекается гольфом и ведет довольно закрытый образ жизни.

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Старшая внучка 47-го президента США Дональда Трампа, 17-летняя Кай Мэдисон Трамп, растет настоящей модницей. Несмотря на то, что она ведет довольно закрытую жизнь, на инаугурационном Балу свободы, который состоялся после приведения ее деда к присяге, она продемонстрировала сразу два роскошных образа. Оба Кай показала в соцсетях X и Instagram, где у нее в общей сложности около двух миллионов подписчиков.

Первое платье цвета шампанского, от дизайнера Sherri Hill отличается мерцающей вышивкой из пайеток и бисера, глубоким вырезом в форме сердца, вырезом спереди, корсетным лифом со структурированными косточками, разрезом до бедра спереди и струящейся юбкой. Кай дополнила ансамбль украшенными стразами босоножках на каблуках-рюмках, изящной цепочкой с подвеской в ​​виде сердца, соответствующими серьгами, многоярусными браслетами и стильными часами-браслетами.

Затем она переоделась в платье этого же дизайнера. Это был темно-синий наряд без бретелек, украшенный сверкающими пайетками, с глубоким вырезом, вырезами на лифе, струящейся юбкой и разрезом спереди. К нему девушка подобрала туфли-лодочки с ремешками и белый клатч. Не обошлось и без украшений: браслеты, часы, серьги и ожерелья.

Фото: Kai Trump\Instagram

Кто такая Кай Мэдисон Трамп?

Кай – старшая дочь Дональда Трампа-младшего и его бывшей жены Ванессы Хейдон. У нее также есть сестра Хлоя и трое братьев – Дональд, Тристан и Спенсер. Хотя у Дональда Трампа 10 внуков, именно Кай называют его любимицей. Как и дед, девушка без ума от гольфа, и они частенько играют в него в поместье республиканца Мар-а-Лаго, где есть идеальные поля для гольфа. В соцсетях она часто делится фотографиями с дедом и показывает, как учится играть. По ее словам, она мечтает стать профессиональной гольфисткой.

Когда Трамп первый раз победил, Кай поддержала его на инаугурации, а во время его предвыборной кампании в 2024 году она даже выступила с речью на Национальном съезде Республиканской партии. Кай рассказала, что Дональд Трамп – "обычный любящий дедушка", который обожает внуков и интересуется их успехами.

Девушка водит авто. В соцсети она показала свой Tesla Cybertruck.

Фото: Kai Trump\Instagram

Она дружит с Илоном Маском, который является едва ли не правой рукой ее деда.

Кайт Трамп с Илоном Маском и его сыном Фото: Kai Trump\Instagram

Ранее Фокус писал о том, что внучка Дональда Трампа показала его самолет.