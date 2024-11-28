Позолота и личная спальня: внучка Дональда Трампа показала его самолет (видео)

Кай Трамп летала на частном самолете 45-го президента США, чтобы посмотреть на запуск ракеты SpaceX "дяди Илона" Маска.

Старшая дочь Дональда Трампа-младшего, старшего сына избранного президента США, похвасталась богатством своей семьи и провела подробную экскурсию по Trump Force One, частному самолету ее дедушки. 17-летняя Кай Трамп летала в Техас, чтобы посмотреть на запуск ракеты SpaceX. Об этом пишет Daily Mail.

Кай Трамп показала самолет своего дедушки Дональда Трампа

Богатая деревянная отделка, диваны с мягкими шелковыми подушками, телевизоры с плоским экраном и игрушка-болванчик Дональда Трампа в стиле Терминатора на приборной панели — восходящая звезда, внучка Дональда Трампа, Кай, продемонстрировала всему миру частный самолет своего деда.

По дороге в Браунсвилл, Техас, где семейство Трамп наблюдало за запуском ракеты Илона Маска, 17-летняя девушка задокументировала свою захватывающую однодневную поездку на юг Техаса в 11-минутном видеоролике на YouTube, приоткрыв завесу тайны над некоторыми из самых интригующих, ранее не публиковавшихся подробностей знаменитого самолета Trump Force One ее деда.

Кай Трамп с отцом и другом семьи у Trump Force One Фото: Kai Trump\Instagram

Избранный президент приобрел Boeing 757 за 100 миллионов долларов в 2011 году.

"Это самолет. Позвольте мне провести для вас экскурсию", — говорит Кай, держа камеру в руке, как для селфи.

В 11-минутном видео заядлая гольфистка Кай общается и танцует (в том числе под любимую мелодию своего дедушки "YMCA" ) со своей подругой Эммой..

В документальном фильме 2013 года говорится, что Трамп оснастил самолет ремнями безопасности, покрытыми 24-каратным золотом. В нем говорится, что в самолете "достаточно золота, чтобы, если его переплавить, можно было бы покрыть золотом внешнюю часть автобуса Greyhound".

И золотую отделку можно увидеть повсюду, когда Кай и ее подруга гуляют по самолету. В какой-то момент внучка Трампа уходит, чтобы вернуться с блюдом свежих фруктов. В какой-то момент она опускает камеру вниз, чтобы не показывать "секретные" места. А потом демонстрирует один из коридоров с деревянными панелями и золотыми коврами.

Затем она демонстрирует спальню Дональда Трампа с кроватью "кинг-сайз" с бежевым постельным бельем и подушками с гербом семейства.

Ослепительный реактивный самолет разделен на несколько отсеков для гостей, помощников и самого Дональда Трампа.

Кай Трамп с дедушкой и Илоном Маском Фото: Kai Trump\Instagram

В передней части самолета Кай показала нескольких помощников семьи в деловых костюмах, а затем переместилась в кабину пилотов.

На приборной панели самолета можно увидеть качающуюся фигурку-болванчик, изображающую избранного президента в костюме в стиле Терминатора: черные очки, черная кожаная куртка, черные брюки в стиле милитари и черные ботинки.

Кай также пристегивается в кабине, чтобы посмотреть, как пилоты приземляют Trump Force One в Техасе. Пока самолет снижается, камера снимает последние мгновения перед посадкой.

"Это довольно крутая штука. Не каждый день видишь, как приземляется самолет", — говорит Кай в камеру, пока пилоты сосредотачиваются на безопасном возвращении на землю.

Затем съемочная группа и Кай отправляются смотреть запуск SpaceX вместе с Илоном Маском и дедушкой Дональдом Трампом.

Фото: Kai Trump\Instagram Фото: Kai Trump\Instagram Фото: Kai Trump\Instagram

Напомним, ранее Фокус писал о младшем ребенке Дональда Трампа, его сыне Бэрроне, который, как считают эксперты, помог своему отцу завоевать сердца молодой аудитории.