Позолота й особиста спальня: внучка Дональда Трампа показала його літак (відео)
Кай Трамп літала на приватному літаку 45-го президента США, щоб подивитися на запуск ракети SpaceX "дядька Ілона" Маска.
Старша дочка Дональда Трампа-молодшого, старшого сина обраного президента США, похизувалася багатством своєї сім'ї та провела детальну екскурсію Trump Force One, приватним літаком її дідуся. 17-річна Кай Трамп літала в Техас, щоб подивитися на запуск ракети SpaceX. Про це пише Daily Mail.
Багате дерев'яне оздоблення, дивани з м'якими шовковими подушками, телевізори з плоским екраном та іграшка-бабця Дональда Трампа в стилі Термінатора на приладовій панелі — висхідна зірка, онука Дональда Трампа, Кай, продемонструвала всьому світу приватний літак свого діда.
Дорогою до Браунсвілла, Техас, де родина Трамп спостерігала за запуском ракети Ілона Маска, 17-річна дівчина задокументувала свою захопливу одноденну поїздку на південь Техасу в 11-хвилинному відеоролику на YouTube, відкривши завісу таємниці над деякими з найінтригуючіших подробиць знаменитого літака Trump Force One її діда, які раніше не публікувалися.
Обраний президент придбав Boeing 757 за 100 мільйонів доларів 2011 року.
"Це літак. Дозвольте мені провести для вас екскурсію", — каже Кай, тримаючи камеру в руці, як для селфі.
В 11-хвилинному відео завзята гольфістка Кай спілкується і танцює (зокрема під улюблену мелодію свого дідуся "YMCA") зі своєю подругою Еммою.
У документальному фільмі 2013 року йдеться, що Трамп оснастив літак ременями безпеки, покритими 24-каратним золотом. У ньому говориться, що в літаку "достатньо золота, щоб, якщо його переплавити, можна було б покрити золотом зовнішню частину автобуса Greyhound".
І золоте оздоблення можна побачити всюди, коли Кай і її подруга гуляють літаком. У якийсь момент внучка Трампа йде, щоб повернутися зі стравою свіжих фруктів. У якийсь момент вона опускає камеру вниз, щоб не показувати "секретні" місця. А потім демонструє один із коридорів із дерев'яними панелями і золотими килимами.
Потім вона демонструє спальню Дональда Трампа з ліжком "кінг-сайз" з бежевою постільною білизною і подушками з гербом сімейства.
Сліпучий реактивний літак розділений на кілька відсіків для гостей, помічників і самого Дональда Трампа.
У передній частині літака Кай показала кількох помічників сім'ї в ділових костюмах, а потім перемістилася в кабіну пілотів.
На приладовій панелі літака можна побачити фігурку-болванчик, що хитається, яка зображає обраного президента в костюмі в стилі Термінатора: чорні окуляри, чорна шкіряна куртка, чорні штани в стилі мілітарі і чорні черевики.
Кай також пристібається в кабіні, щоб подивитися, як пілоти приземляють Trump Force One у Техасі. Поки літак знижується, камера знімає останні миті перед посадкою.
"Це досить крута штука. Не щодня бачиш, як приземляється літак", — каже Кай у камеру, поки пілоти зосереджуються на безпечному поверненні на землю.
Потім знімальна група і Кай вирушають дивитися запуск SpaceX разом з Ілоном Маском і дідусем Дональдом Трампом.
Нагадаємо, раніше Фокус писав про молодшу дитину Дональда Трампа, його сина Беррона, який, як вважають експерти, допоміг своєму батькові завоювати серця молодої аудиторії.