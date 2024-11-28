Позолота й особиста спальня: внучка Дональда Трампа показала його літак (відео)

Кай Трамп літала на приватному літаку 45-го президента США, щоб подивитися на запуск ракети SpaceX "дядька Ілона" Маска.

Старша дочка Дональда Трампа-молодшого, старшого сина обраного президента США, похизувалася багатством своєї сім'ї та провела детальну екскурсію Trump Force One, приватним літаком її дідуся. 17-річна Кай Трамп літала в Техас, щоб подивитися на запуск ракети SpaceX. Про це пише Daily Mail.

Кай Трамп показала літак свого дідуся Дональда Трампа

Багате дерев'яне оздоблення, дивани з м'якими шовковими подушками, телевізори з плоским екраном та іграшка-бабця Дональда Трампа в стилі Термінатора на приладовій панелі — висхідна зірка, онука Дональда Трампа, Кай, продемонструвала всьому світу приватний літак свого діда.

Дорогою до Браунсвілла, Техас, де родина Трамп спостерігала за запуском ракети Ілона Маска, 17-річна дівчина задокументувала свою захопливу одноденну поїздку на південь Техасу в 11-хвилинному відеоролику на YouTube, відкривши завісу таємниці над деякими з найінтригуючіших подробиць знаменитого літака Trump Force One її діда, які раніше не публікувалися.

Кай Трамп із батьком і другом сім'ї біля Trump Force One Фото: Kai Trump\Instagram

Обраний президент придбав Boeing 757 за 100 мільйонів доларів 2011 року.

"Це літак. Дозвольте мені провести для вас екскурсію", — каже Кай, тримаючи камеру в руці, як для селфі.

В 11-хвилинному відео завзята гольфістка Кай спілкується і танцює (зокрема під улюблену мелодію свого дідуся "YMCA") зі своєю подругою Еммою.

У документальному фільмі 2013 року йдеться, що Трамп оснастив літак ременями безпеки, покритими 24-каратним золотом. У ньому говориться, що в літаку "достатньо золота, щоб, якщо його переплавити, можна було б покрити золотом зовнішню частину автобуса Greyhound".

І золоте оздоблення можна побачити всюди, коли Кай і її подруга гуляють літаком. У якийсь момент внучка Трампа йде, щоб повернутися зі стравою свіжих фруктів. У якийсь момент вона опускає камеру вниз, щоб не показувати "секретні" місця. А потім демонструє один із коридорів із дерев'яними панелями і золотими килимами.

Потім вона демонструє спальню Дональда Трампа з ліжком "кінг-сайз" з бежевою постільною білизною і подушками з гербом сімейства.

Сліпучий реактивний літак розділений на кілька відсіків для гостей, помічників і самого Дональда Трампа.

Кай Трамп із дідусем та Ілоном Маском Фото: Kai Trump\Instagram

У передній частині літака Кай показала кількох помічників сім'ї в ділових костюмах, а потім перемістилася в кабіну пілотів.

На приладовій панелі літака можна побачити фігурку-болванчик, що хитається, яка зображає обраного президента в костюмі в стилі Термінатора: чорні окуляри, чорна шкіряна куртка, чорні штани в стилі мілітарі і чорні черевики.

Кай також пристібається в кабіні, щоб подивитися, як пілоти приземляють Trump Force One у Техасі. Поки літак знижується, камера знімає останні миті перед посадкою.

"Це досить крута штука. Не щодня бачиш, як приземляється літак", — каже Кай у камеру, поки пілоти зосереджуються на безпечному поверненні на землю.

Потім знімальна група і Кай вирушають дивитися запуск SpaceX разом з Ілоном Маском і дідусем Дональдом Трампом.

Фото: Kai Trump\Instagram Фото: Kai Trump\Instagram Фото: Kai Trump\Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав про молодшу дитину Дональда Трампа, його сина Беррона, який, як вважають експерти, допоміг своєму батькові завоювати серця молодої аудиторії.