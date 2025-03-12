Дональд Трамп подарил 17-летней внучке Tesla Cybertruck (фото)

Машину Дональд Трамп презентовал Кай еще в прошлом году. По его словам, девушка очень довольна функционалом Tesla Cybertruck.

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Президент США Дональд Трамп, обещавший поддержать своего старшего советника Илона Маска покупкой автомобиля Tesla, приобрел Tesla Cybertruck для своей 17-летней внучки Кайи, которую называют его любимицей, пишет Hello.

Он рассказал о подарке во вторник, когда Tesla доставила ему пять автомобилей на Южную лужайку Белого дома. Отвечая на вопросы прессы, президент рассказал, что он не единственный в семье Трампов, у кого есть Tesla.

Илон Маск пригнал к Белому дому пять авто Tesla Фото: Getty

"Я купил для очень особенной молодой женщины, знаешь, я уверен, ты никогда не слышал о ней, Кай. Она отличный гольфист, и она кладет клюшки в багажник, и я думаю, это очень безопасная сделка, ей это нравится. Ей она нравится, и она очень безопасна, она очень прочная, тяжелая, вся из стали, нержавеющей стали", – поделился он с журналистами.

В настоящее время цена на Tesla Cybertruck начинается от $81 985 и доходит до $101 985 за автомобиль.

Трамп уточнил, что купил машину около года назад, и что она действительно стала хитом среди будущих гольфистов Университета Майами. Авто не только может вместить клюшки для гольфа Кай, но и пять человек, включая водителя. Оно спроектировано как "самый безопасный трак" на дороге.

В октябре прошлого года Кай даже позировала со своим серебристым Cybertruck перед тем, как отправиться на выпускной в школу. Девушка надела узорчатое пурпурное платье с блестками и обувь на каблуке, дополнив образ бриллиантовыми украшениями. На одном из снимков она сидит за рулем машины.

Девушка не скрывает любви к дедушке. Например, она выступила с речью в его поддержку на Национальном съезде Демократической партии 2024 года и даже рассказала о том, как гордится им после его победы.

"Это был действительно особенный момент для всех нас. Я очень горжусь им. Я думаю, что он заслуживает этого больше, чем кто-либо в мире. Он действительно работал на износ каждый день в течение последних восьми лет ради этой страны", – заявила она.

Кай призналась, что она разрыдалась, когда узнала, что он выиграл в Пенсильвании, большом колеблющемся штате, который в конечном итоге помог ему получить достаточно голосов выборщиков.

Как и Дональд Трамп, его внучка обожает играть в гольф и делает на этом поприще успехи.

Кай – старшая дочь Дональда Трампа-младшего и его бывшей жены Ванессы Хейдон. У нее также есть сестра Хлоя и трое братьев – Дональд, Тристан и Спенсер. Всего у Дональда Трампа 10 внуков

Ранее Фокус писал, что внучка Трампа сменила на инаугурационном балу два роскошных платья.