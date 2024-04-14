Перехватили и отбили: Нетаньяху прокомментировал иранскую атаку и пообещал победу

По данным издания Reuters, Иран рассчитывал на своих доверенных лиц во всем регионе во время нападения на израильские и американские объекты

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обещает, что его страна сможет достичь победы после того, как военные сообщили о сбитии почти всех более 300 беспилотников и ракет, которые Иран запустил по территории страны. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Х.

"Мы перехватили, мы отбили, вместе мы победим", — подчеркнул глава израильского правительства.

Издание Reuters отмечает, что из-за атак Тегерана в субботу вечером, которые начались в ответ на вероятный авиаудар Израиля по его посольству в Дамаске 1 апреля, жертвами которого стали офицеры элитного Корпуса стражей исламской революции, угроза более широкого регионального конфликта возросла.

Иран, в свою очередь, рассчитывал на своих доверенных лиц во всем регионе во время нападения на израильские и американские объекты, демонстрируя поддержку палестинской боевой группировки ХАМАС в войне в Газе с Израилем, которая не демонстрирует признаков ослабления, несмотря на многочисленные посреднические усилия.

Тем временем израильская армия заявила, что вооруженные силы сбили более 99% иранских беспилотников и ракет. Сейчас они активно обсуждают свои дальнейшие действия.

Журналисты израильского телеканала 12 ссылались на слова неназванного израильского чиновника, который пообещал "значительный ответ" на атаки.

В свою очередь издание Haaretz со ссылкой на ЦАХАЛ писало о запуске из Ирана более 200 ракет и беспилотников, из которых большую часть удалось перехватить, при этом военная база на юге Израиля получила незначительные повреждения. При этом в материале Associated Press со ссылкой на иранские государственные медиа сообщалось, что Иран использовал баллистические ракеты в своей атаке против Израиля.

Атака Ирана на Израиль: что известно

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль сотней ракет и ударных дронов. Накануне глава Белого дома Джо Байден предупредил, что Иран может начать нападение в ближайшее время. Вследствие этого американский президент прервал свой выходной и вернулся в Вашингтон.

Поскольку Израиль заранее предупредили об угрозе, подготовка была начата заранее. До 15 апреля по всей стране будут действовать ограничения в виде запрета образовательной деятельности, запрета на массовые собрания, закрытия пляжей. При этом на работу можно ходить можно лишь в том случае, если в зданиях есть укрытия.

14 апреля стало известно о намерении Палаты представителей Конгресса США срочно рассмотреть пакет помощи Израилю после нападения на эту страну Ирана. В частности конгрессмен Стив Скализ пообещал поддержку Вашингтоном своего союзника Израиля.

Также Фокус писал, что 14 апреля Соединенные Штаты Америки и Великобритания перехватили более сотни беспилотных летательных аппаратов, которые Иран запустил по Израилю.