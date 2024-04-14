Ответ на атаку Ирана: Палата представителей США срочно рассмотрит помощь Израилю

По словам конгрессмена Стива Скализа, сейчас точно неизвестно, о каком именно пакете идет речь, и предусматривает ли он также помощь Украине.

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В Палате представителей США уже на следующей неделе состоится голосование за проект закона с помощью Израилю в связи с нападением на страну со стороны Ирана. Об этом лидер Республиканской партии в Палате представителей американского Конгресса Стив Скализ написал в своем Х (Twitter).

"На фоне неоправданной атаки Ирана на Израиль, Палата представителей на следующей неделе изменит свой ранее объявленный график, чтобы вместо этого рассмотреть законодательство, которое поддержит нашего союзника, Израиль, и привлечет к ответственности Иран и его террористических прокси", — отмечается в заметке.

По словам Скализа, официальная информация относительно изменения планов в работе Палаты представителей появится позже.

При этом конгрессмен не уточнил, какой именно вариант законопроекта будет рассматриваться. Ранее принятый сенаторами документ с дополнительным финансированием потребностей национальной безопасности США, среди прочего", предусматривает оказание помощи Израилю и Украине.

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В то же время известно, что в последнее время спикер Палаты представителей США Майк Джонсон настаивал, что проект закона требует определенных "нововведений". Среди прочего речь шла о том, что помощь Украине может быть предоставлена в виде займа. В случае внесения Палатой представителей нового варианта законопроекта, ему еще раз придется пройти процедуру согласования в Сенате.

13 апреля поздно вечером в пресс-службе ЦАХАЛ сообщили о запуске Ираном со своей территории БПЛА в направлении Израиля. При этом власти Ирана анонсировали закрытие своего воздушного пространства после атаки Ираном дронами по Израилю.

Также вчера президент Соединенных Штатов Джо Байден сообщил, что из-за ситуации в Израиле он отменил свою поездку в Делавэр, где планировал провести выходной в резиденции в Рехобот-Бич, и возвращается в Вашингтон.

К тому же Фокус писал, что 14 апреля около полуночи армия обороны Израиля сообщила о нанесении ударов по военным целям в "Хезболле" в Ливане. Главными целями атаки стали террористическая инфраструктура и военные посты "Хезболлы".