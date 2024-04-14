Ответ на пуски БПЛА: Израиль нанес удары по объектам "Хезболлы" в Ливане (видео)

Целью израильской авиации и артиллерии стали объекты террористической инфраструктуры и военные посты боевиков.

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Армия обороны Израиля сообщила о нанесении ударов по военным целям в "Хезболле" в Ливане. Об этом сообщает пресс-служба АОИ в телеграм-канале.

13 апреля с ливанской территории были запущены беспилотники в сторону северной части Израиля. В ответ на это авиация и артиллерия Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам террористов "Хезболлы" в таких районах:

Эль-Хараеб;

Вардия

Хилат ад-Даба.

Отмечается, что целями стали террористическая инфраструктура и военные посты "Хезболлы".

Группировка "Хезболла" — это проиранская организация, которая признана рядом западных стран террористической. Среди них США, Великобритания и страны-члены Европейского союза. Иранские СМИ публикуют фотографию новой волны дронов, которые якобы летят в сторону Израиля.

Напомним, СМИ писали, что Иран запустил крылатые ракеты по израильской территории.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху обратился к гражданам Израиля. Он призвал население следовать указаниям военных.