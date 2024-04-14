Відповідь на пуски БПЛА: Ізраїль завдав ударів по обʼєктах "Хезболли" у Лівані (відео)

Ціллю ізраїльської авіації та артилерії стали обʼєкти терористичної інфраструктури і військові пости бойовиків.

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Армія оборони Ізраїлю повідомила про нанесення ударів по військових цілях в "Хезболли" в Лівані. Про це повідомляє пресслужба АОІ в телеграм-каналі.

13 квітня з ліванської території були запущені безпілотники в бік північної частини Ізраїлю. У відповідь на це авіація та артилерія Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по обʼєктах терористів "Хезболли" в таких районах:

Ель-Хараеб;

Вардія

Хілат ад-Даба.

Зазначається, що цілями стали терористична інфраструктура і військові пости "Хезболли".

Угрупування "Хезболла" — це проіранська організація, яка визнавана низкою західних країн терористичною. Серед них США, Велика Британія і країни-члени Європейського союзу. Іранські ЗМІ публікують світлину нової хвилі дронів, які нібито летять в бік Ізраїлю.

Нагадаємо, ЗМІ писали, що Іран запустив крилаті ракети по ізраїльській території.

Премʼєр-міністр Біньямін Нетаньягу звернувся до громадян Ізраїлю. Він закликав населення дотримуватися вказівок військових.