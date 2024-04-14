Відповідь на атаку Ірану: Палата представників США терміново розгляне допомогу Ізраїлю

За словами конгресмена Стіва Скаліза, зараз точно невідомо, про який саме пакет йде мова, і чи передбачає він також допомогу Україні.

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У Палаті представників США вже наступного тижня відбудеться голосування за проєкт закону із допомогою Ізраїлю у зв'язку з нападом на країну з боку Ірану. Про це лідер Республіканської партії у Палаті представників американського Конгресу Стів Скаліз написав у своєму Х (Twitter).

"На тлі невиправданої атаки Ірану на Ізраїль, Палата представників наступного тижня змінить свій раніше оголошений графік, щоби натомість розглянути законодавство, яке підтримає нашого союзника, Ізраїль, і притягне до відповідальності Іран та його терористичних проксі", – зазначається у дописі.

За словами Скаліза, офіційна інформація стосовно зміни планів у роботі Палаті представників з'явиться згодом.

При цьому конгресмен не уточнив, який саме варіант законопроєкту буде розглядатися. Раніше ухвалений сенаторами документ з додатковим фінансуванням потреб національної безпеки США, серед іншого", передбачає надання допомоги Ізраїлю й Україні.

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Водночас відомо, що останнім часом спікер Палати представників США Майк Джонсон наполягав, що проєкт закону потребує певних "нововведень". Серед іншого мова йшла про те, що допомога Україні може бути надана у вигляді позики. У разі внесення Палатою представників нового варіанту законопроєкту, йому ще раз доведеться пройти процедуру погодження у Сенаті.

13 квітня пізно ввечері у пресслужбі ЦАХАЛ повідомили про запуск Іраном зі своєї території БПЛА в напрямку Ізраїлю. При цьому влада Ірану анонсувала закриття свого повітряного простору після атаки Іраном дронами по Ізраїлю.

Також вчора президент Сполучених Штатів Джо Байден повідомив, що через ситуацію в Ізраїлі він скасував свою поїздку в Делавер, де планував провести вихідний у резиденції в Рехобот-Біч, і повертається у Вашингтон.

До того ж Фокус писав, що 14 квітня близько опівночі армія оборони Ізраїлю повідомила про завдання ударів по військових цілях в "Хезболли" в Лівані. Головними цілями атаки стали терористична інфраструктура і військові пости "Хезболли".