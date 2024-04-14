Перехопили та відбили: Нетаньягу прокоментував іранську атаку й пообіцяв перемогу

За даними видання Reuters, Іран розраховував на своїх довірених осіб у всьому регіоні під час нападу на ізраїльські та американські об’єкти

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Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу обіцяє, що його країна зможе досягти перемоги після того, як військові повідомили про збиття майже всіх понад 300 безпілотників і ракет, які Іран запустив по території країни. Про це він написав у своєму акаунті в соцмережі Х.

"Ми перехопили, ми відбили, разом ми переможемо", — підкреслив голова ізраїльського уряду.

Видання Reuters зазначає, що через атаки Тегерану в суботу ввечері, які розпочалися у відповідь на ймовірний авіаудар Ізраїлю по його посольству в Дамаску 1 квітня, жертвами якого стали офіцери елітного Корпусу вартових ісламської революції, загроза ширшого регіонального конфлікту зросла.

Іран, зі свого боку, розраховував на своїх довірених осіб у всьому регіоні під час нападу на ізраїльські та американські об’єкти, демонструючи підтримку палестинського бойового угруповання ХАМАС у війні в Газі з Ізраїлем, яка не демонструє ознак послаблення, попри численні посередницькі зусилля.

Тим часом ізраїльська армія заявила, що збройні сили збили понад 99% іранських безпілотників і ракет. Зараз вони активно обговорюють свої подальші дії.

Журналісти ізраїльського телеканалу 12 посилалися на слова неназваного ізраїльського чиновника, який пообіцяв "значну відповідь" на атаки.

Зі свого боку видання Haaretz з посиланням на ЦАХАЛ писало про запуск з Ірану понад 200 ракет і безпілотників, з яких більшу частину вдалося перехопити, при цьому військова база на півдні Ізраїлю зазнала незначних пошкоджень. При цьому у матеріалі Associated Press з посиланням на іранські державні медіа повідомлялося, що Іран використав балістичні ракети у своїй атаці проти Ізраїлю.

Атака Ірану на Ізраїль: що відомо

У ніч на 14 квітня Іран атакував Ізраїль сотнею ракет і ударних дронів. Напередодні голова Білого дому Джо Байден попередив, що Іран може почати напад найближчим часом. Внаслідок цього американський президент перервав свій вихідний і повернувся до Вашингтону.

Оскільки Ізраїль заздалегідь попередили про загрозу, підготовка була розпочата заздалегідь. До 15 квітня по всій країні будуть діяти обмеження у вигляді заборони освітньої діяльності, заборони на масові зібрання, закриття пляжів. При цьому на роботу можна ходити лише в тому разі, якщо в будівлях є укриття.

14 квітня стало відомо про намір Палати представників Конгресу США терміново розглянути пакет допомоги Ізраїлю після нападу на цю країну Ірану. Зокрема конгресмен Стів Скаліз пообіцяв підтримку Вашингтоном свого союзника Ізраїлю.

Також Фокус писав, що 14 квітня Сполучені Штати Америки та Велика Британія перехопили понад сотню безпілотних літальних апаратів, які Іран запустив по Ізраїлю.