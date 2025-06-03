США не позволят Ирану обогащать уран в рамках ядерной сделки, — Трамп

Президент Дональд Трамп заявил, что США не позволят Ирану обогащать уран согласно потенциальной ядерной сделке.

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Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, сообщает Axios.

Заявление Трампа противоречит предложению, которое посланник американского президента по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф сделал Ирану.

"Вопрос в том, будет ли Трамп придерживаться этой красной линии, или проявит больше гибкости для обеспечения сделки, чем предусматривает его заявление", — говорится в сообщении.

Иран неоднократно заявлял, что не будет подписывать никакого соглашения, которое не позволяет обогащение урана для гражданских целей.

Два информированных источника Axios сообщили, что представленное Соединенными Штатами предложение позволит ограниченное обогащение урана на низком уровне на территории Ирана в течение неопределенного периода времени. Предложение также не требует полного демонтажа иранских ядерных объектов.

Пресс-секретарь Белого Дома Каролайн Ливитт заявила, что "из уважения к текущему соглашению администрация не будет комментировать детали предложения СМИ".

Иран также не прокомментировал подробности предложения, но заявил, что у него все еще есть вопросы относительно того, когда и как США отменят санкции, если будет достигнуто соглашение, которое подробно не объясняется в предложении США.

Ранее мы сообщали, как Россия рассчиталась с Ираном за "Шахеды".

В то же время разведка США фиксирует подготовку Израиля к удару по ядерным объектам Ирана.