"Разбомбить их к черту": Трамп заявил, что это Украина спровоцировала Путина на удары по городам

Украина сама спровоцировала президента РФ Владимира Путина "войти и разбомбить к черту" собственную территорию, когда нанесла удар по стратегической авиации России в ходе спецоперации "Паутина".

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Об этом заявил президент США Дональд Трамп, пишет Clash Report.

"Ну, они дали Путину повод вчера вечером пойти и разбомбить их к черту, вот что мне в этом не понравилось. Когда я это (атаку СБУ по авиабазам РФ, — ред.) увидел, я сказал: "Ну все, теперь будет удар", — отметил Трамп.

Он также подчеркнул, что надеется на то, что война в Украине не перерастет в ядерный конфликт, а Россия не станет останавливать переговоры с Киевом.

В то же время президент США заявил о применении дополнительных санкций против РФ, но только, "если это будет необходимо".

"Если я буду считать, что Россия не собирается заключать соглашение или прекращать кровопролитие... я воспользуюсь этим, если это будет необходимо", — пояснил Трамп журналистам.

Он добавил, что сенаторы, многие из которых поддержали законопроект об усилении санкций против России, оставляют окончательное решение за ним.

"Я с ними об этом не говорил. У них есть законопроект, но решение остается за мной, это мой выбор. Они так это предусмотрели, и это сэкономит много времени, если так и будет. Так что меня это устраивает. Я пока не решил использовать его", — подчеркнул Трамп.

Напомним, 5 июня издание Axios обнародовало материал, в котором говорится о том, что Трамп поражен ударами СБУ по аэродромам РФ.

Фокус также писал о том, что операция "Паутина" заставила Трампа снова гневаться на Зеленского.