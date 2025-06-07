"Розбомбити їх до біса": Трамп заявив, що це Україна спровокувала Путіна на удари по містах

Україна сама спровокувала президента РФ Володимира Путіна "увійти і розбомбити до біса" власну територію, коли завдала удару по стратегічній авіації Росії у ході спецоперації "Павутина".

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Про це заявив президент США Дональд Трамп, пише Clash Report.

"Ну, вони дали Путіну привід учора ввечері піти і розбомбити їх до біса, ось що мені в цьому не сподобалося. Коли я це (атаку СБУ по авіабазах РФ, — ред.) побачив, я сказав:"Ну все, тепер буде удар", — зазначив Трамп.

Він також підкреслив, що сподівається на те, що війна в Україні не переросте в ядерний конфлікт, а Росія не стане зупиняти переговори з Києвом.

Водночас президент США заявив про застосування додаткових санкцій проти РФ, але тільки, "якщо це буде необхідно".

"Якщо я вважатиму, що Росія не збирається укладати угоду або припиняти кровопролиття… я скористаюся цим, якщо це буде необхідно", — пояснив Трамп журналістам.

Він додав, що сенатори, багато з яких підтримали законопроєкт про посилення санкцій проти Росії, залишають остаточне рішення за ним.

"Я з ними про це не говорив. У них є законопроєкт, але рішення залишається за мною, це мій вибір. Вони так це передбачили, і це заощадить багато часу, якщо так і буде. Тож мене це влаштовує. Я поки що не вирішив використовувати його", — наголосив Трамп.

Нагадаємо, 5 червня видання Axios оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що Трамп вражений ударами СБУ по аеродромах РФ.

Фокус також писав про те, що операція "Павутина" змусила Трампа знову гніватись на Зеленського.