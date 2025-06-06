"Вражений зухвалістю ударів": операція "Павутина" змусила Трампа знову гніватись на Зеленського

Президент США вкрай незадоволений, хоча і вражений, операцією Служби безпеки України "Павутина", внаслідок якої стратегічна авіація Росії зазнала суттєвих втрат.

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Про це пише The Atlantic.

"Удар безпілотника знову розпалив давнє невдоволення Трампа президентом України Володимиром Зеленським і спровокував нові дебати в Білому домі щодо того, чи повинні Сполучені Штати покинути Україну", — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що атака СБУ глибоко в Росії завдала принизливого удару по Москві, проте ця надзвичайна операція викликала гнів в Білому домі.

Як повідомили джерела видання, Трамп розчарований через те, що українська операція може призвести до ескалації конфлікту.

Один з радників президента США розповів журналістам, що протягом усієї війни Трамп вважав Зеленського "поганим хлопцем" і "гарячою головою", — тим, хто штовхає світ до Третьої світової війни.

"Цього тижня Трамп приватно повторив тезу правого крила, розкритикувавши Зеленського за нібито показуху після атак дронів. За словами радника, Трамп був вражений зухвалістю ударів, але вважає, що Зеленський мав би зосередитися на переговорах між Україною та Росією у Стамбулі", — підкреслили автори матеріалу.

Журналісти також наголосили, що "роздратований Трамп" думає про самоусунення від російсько-української війни.

Нагадаємо, 5 червня видання Axios оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що Трамп вражений ударами СБУ по аеродромах РФ.

Фокус також писав про те, що у Кремлі очікували, що США "жорстко засудять" атаку СБУ.