"Поражен дерзостью ударов": операция "Паутина" заставила Трампа снова гневаться на Зеленского

Президент США крайне недоволен, хотя и поражен, операцией Службы безопасности Украины "Паутина", в результате которой стратегическая авиация России понесла существенные потери.

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Об этом пишет The Atlantic.

"Удар беспилотника снова разжег давнее недовольство Трампа президентом Украины Владимиром Зеленским и спровоцировал новые дебаты в Белом доме относительно того, должны ли Соединенные Штаты покинуть Украину", — говорится в материале.

Отмечается, что атака СБУ глубоко в России нанесла унизительный удар по Москве, однако эта чрезвычайная операция вызвала гнев в Белом доме.

Как сообщили источники издания, Трамп разочарован из-за того, что украинская операция может привести к эскалации конфликта.

Один из советников президента США рассказал журналистам, что на протяжении всей войны Трамп считал Зеленского "плохим парнем" и "горячей головой", — тем, кто толкает мир к Третьей мировой войне.

"На этой неделе Трамп частно повторил тезис правого крыла, раскритиковав Зеленского за якобы показуху после атак дронов. По словам советника, Трамп был поражен дерзостью ударов, но считает, что Зеленский должен был бы сосредоточиться на переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле", — подчеркнули авторы материала.

Журналисты также отметили, что "раздраженный Трамп" думает о самоустранении от российско-украинской войны.

Напомним, 5 июня издание Axios обнародовало материал, в котором говорится о том, что Трамп поражен ударами СБУ по аэродромам РФ.

Фокус также писал о том, что в Кремле ожидали, что США "жестко осудят" атаку СБУ.