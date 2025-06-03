"Давят на Трампа": на фоне операции СБУ движение MAGA предупреждает об эскалации, обвиняя Украину, — Axios

На фоне операции СБУ "Паутина" влиятельные деятели политического движения MAGA (от "Make America Great Again") предупреждают о "темных силах" в войне и риске опасной эскалации: они выразили "гнев и подозрение" в отношении Киева из-за того, что он не проинформировал президента США Дональда Трампа заранее о своих намерениях. Украину в MAGA считают "врагом".

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Об этом сообщило издание Axios.

"Влиятельные деятели MAGA предупредили о темных силах в игре — и риск опасной эскалации — в то время, когда Украина праздновала историческую операцию беспилотников, направленную против российских бомбардировщиков", — говорится в сообщении.

Сам Дональд Трамп пока никак не комментировал масштабные удары украинских спецслужб по крупным авиабазам России, в результате чего был уничтожен ряд бортов авиации.

"Хотя Трамп пытается представить себя как нейтрального посредника, который пытается принести мир, значительная часть его сторонников видит врагом Украину, а не Россию", — отмечают аналитики издания.

Некоторые высокопоставленные чиновники, представляющие протрамповское движение MAGA, резко высказались относительно украинского удара. По утверждению Axios, они выразили "гнев и подозрение" в том, что украинские власти не информировали Трампа о своих планах нанести масштабный удар.

"В то время как украинцы и их союзники высоко оценили этот прорыв, некоторые влиятельные лица из MAGA выразили подозрение и гнев из-за того, что Киев не проинформировал Трампа об операции заранее", — утверждают в медиа.

Аналитики Axios считают, что в лучшем случае в MAGA расценили такой шаг как "контрпродуктивный для мирных переговоров". В худшем же — опасаются попытки Украины "втянуть США в конфликт еще больше".

Чарли Кирк, ведущий активист MAGA с тесными связями в Белом доме, заявлял, что "очень надеется" на то, что США никак не причастны к масштабной атаке по авиабазам России.

Бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Дэн Колдуэлл взамен высказал предупреждение, что операция СБУ "повышает риск прямой конфронтации между Россией и странами НАТО".

"США должны не только дистанцироваться от этой атаки, но и прекратить любую поддержку, которая может прямо или косвенно сделать возможным атаки против российских стратегических ядерных сил", — отметил он.

Также в материале говорится о том, что Трамп сейчас сталкивается с давлением от двух сторон: с одной — от сенаторов-республиканцев, которые требуют "жестких санкций" против Кремля, с другой — от движения MAGA, считающего Украину "врагом".

Что такое MAGA

Отметим, что, по информации "РБК-Украина", движение MAGA — это отражение политики Дональда Трампа, что является довольно мощной силой в США. Оно возникло в США во время первой президентской кампании Дональда Трампа 2016 года. Название происходит от предвыборного лозунга "Make America Great Again" ("Сделаем Америку снова великой"), который сумел объединить многих сторонников тогда еще кандидата Трампа.

MAGA основывается на убеждении, что США когда-то были великой страной, но якобы потеряли статус из-за иностранного влияния.

Напомним, 3 июня росСМИ рассказали о контейнерах, откуда СБУ запускала дроны по авиабазам России.

1 июня в CBS News сообщили, что Трамп не был предупрежден Украиной относительно ударов по авиабазам России.