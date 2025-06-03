"Тиснуть на Трампа": на тлі операції СБУ рух MAGA попереджає про ескалацію, звинувачуючи Україну, — Axios

На тлі операції СБУ "Павутина" впливові діячі політичного руху MAGA (від "Make America Great Again") попереджають про "темні сили" у війні і ризик небезпечної ескалації: вони висловили "гнів і підозру" щодо Києва через те, що він не проінформував президента США Дональда Трампа заздалегідь про свої наміри. Україну у MAGA вважають "ворогом".

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Про це повідомило видання Axios.

"Впливові діячі MAGA попередили про темні сили в грі — і ризик небезпечної ескалації — в той час, коли Україна святкувала історичну операцію безпілотників, спрямовану проти російських бомбардувальників", — йдеться у повідомленні.

Сам Дональд Трамп наразі ніяк не коментував масштабні удари українських спецслужб по великих авіабазах Росії, внаслідок чого було знищено низку бортів авіації.

"Хоча Трамп намагається представити себе як нейтрального посередника, який намагається принести мир, значна частина його прихильників бачить ворогом Україну, а не Росію", — зазначають аналітики видання.

Деякі високопосадовці, що представляють протрампівський рух MAGA, різко висловилися щодо українського удару. За твердженням Axios, вони виразили "гнів та підозру" у тому, що українська влада не інформувала Трампа про свої плани завдати масштабного удару.

"У той час як українці та їхні союзники високо оцінили цей прорив, деякі впливові особи з MAGA висловили підозру і гнів через те, що Київ не поінформував Трампа про операцію заздалегідь", — стверджують у медіа.

Аналітики Axios вважають, що у кращому випадку у MAGA розцінили такий крок як "контрпродуктивний для мирних переговорів". У гіршому ж — побоюються спроби України "втягнути США у конфлікт ще більше".

Чарлі Кірк, провідний активіст MAGA з тісними зв'язками в Білому домі, заявляв, що "дуже сподівається" на те, що США ніяк не причетні до масштабної атаки по авіабазах Росії.

Колишній високопоставлений чиновник Пентагону Ден Колдуелл натомість висловив попередження, що операція СБУ "підвищує ризик прямої конфронтації між Росією і країнами НАТО".

"США повинні не лише дистанціюватися від цієї атаки, але й припинити будь-яку підтримку, яка може прямо чи опосередковано уможливити атаки проти російських стратегічних ядерних сил", — зазначив він.

Також у матеріалі йдеться про те, що Трамп наразі стикається з тиском від двох сторін: з однієї — від сенаторів-республіканців, які вимагають "жорстких санкцій" проти Кремля, з іншого — від руху MAGA, що вважає Україну "ворогом".

Що таке MAGA

Зазначимо, що, за інформацією "РБК-Україна", рух MAGA — це відображення політики Дональда Трампа, що є доволі потужною силою у США. Він виник у США під час першої президентської кампанії Дональда Трампа 2016 року. Назва походить від передвиборчого гасла "Make America Great Again" ("Зробимо Америку знову великою"), яке зуміло об'єднати багатьох прихильників тоді ще кандидата Трампа.

MAGA ґрунтується на переконанні, що США колись були великою країною, але нібито втратили статус через іноземний вплив.

Нагадаємо, 3 червня росЗМІ розповіли про контейнери, звідки СБУ запускала дрони по авіабазах Росії.

1 червня у CBS News повідомили, що Трамп не був попереджений Україною щодо ударів по авіабазах Росії.