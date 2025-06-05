Байдена убили в 2020-м: что считают самым важным граждане США, пока в Украине продолжается война

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Наконец-то нормальные новости

Как вы думаете, что сейчас властвует над мыслями американцев?

Возможно, уход Маска из кабинета Трампа? Возможно, инфляция, которую не смогли остановить? Или то, что Россия срывает переговоры по миру, а Китай снова рвется в бой в торговой войне?

Конечно нет, это было бы все очень скучно. Все только и говорят о новой конспирологии. Альт-правые каналы начали активно распространять идею о том, что Байдена якобы убили демократы еще в 2020 году, а на его место поставили очень ловкого и адаптивного робота, который и работал эти годы. В качестве доказательств — изменения подписи (он добавил букву R — от своего среднего имени Робинетт — пару лет назад). Непонятно, правда, почему робот работал все хуже и хуже, но то такое.

Самая большая проблема не в самой теории — мы уже слышали и о Пицца-гейт, и о сатанинских ритуалах, и о детской крови, то такое. Проблема в том, что эту теорию сейчас раскручивает президент Соединенных Штатов Америки, который сам это все и перепостил... И да, это тот самый президент, пресс-секретари которого в свое время утверждали, что кроме президента, другое медиа гражданам не нужно, ведь президент никогда не врет.

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