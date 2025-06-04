В имение Трампа проник мужчина, который "хотел жениться" на его внучке Кай

23-летний Энтони из Техаса перелез через стену и успел зайти довольно далеко, прежде чем его задержала Секретная служба.

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Об этом пишет The Daily Beast.

Энтони Рейес из Техаса был арестован 3 июня на территории имения президента США Дональда Трампа в Флориде. 23-летний мужчина перелез через стену Мар-а-Лаго, но активировал сигнализацию и был задержан Секретной службой.

Полиции он сообщил полиции, что хочет "донести Евангелие" до Трампа и жениться на Кай Трамп – внучке президента и дочери его сына Дона-младшего.

"Сотрудники полиции Палм-Бич прибыли на место происшествия и задержали мужчину, предъявив ему обвинение в незаконном проникновении на чужую территорию", — сообщил инсайдер, отметив, что в этот день Мар-а-Лаго пустовало, так как во время инцидента на месте происшествия не было "ни одного человека, находящегося под защитой Секретной службы".

Президент США находился в Вашингтоне, согласно публичному графику.

Рейес был помещен в тюрьму округа Палм-Бич под залог в размере 50 000 долларов. Ему было приказано не контактировать с Дональдом Трампом или кем-либо из членов его семьи, включая Кай Трамп. Он не признал себя виновным.

Старшая внучка президента, Кай Трамп, сделала себе имя как влиятельная персона в социальных сетях, которая разделяет любовь своего деда к гольфу. Она дебютировала в политике на Республиканском национальном съезде прошлым летом, заявив участникам: "Для меня он просто обычный дедушка".

Кай Трамп с Илоном Маском и своим дедушкой-президентом Фото: Kai Trump\Instagram

У нее более миллиона подписчиков на YouTube и более 3 миллионов на TikTok, где она ведет видеоблог о своей жизни как профессиональной гольфистки и члена семьи Трамп.

В апреле она поделилась видео семейного пасхального визита в Белый дом, включая экскурсию по Овальному кабинету. В прошлом месяце она отпраздновала свой 18-й день рождения, совершив поездку в Нью-Йорк с друзьями.

В прошлом году она объявила, что планирует поступить в Университет Майами, чтобы играть в гольф на студенческом уровне, поблагодарив своего "дедушку за то, что он дал мне доступ к прекрасным полям и оказал огромную поддержку".

Напомним, ее мать, Ванесса Трамп, встречается с легендой гольфа Тайгером Вудсом. Сообщается, что их сблизила общая любовь их детей к гольфу.

Фокус писал о Кай Трамп, представительнице нового поколения президентского клана, которая завоевывает сердца республиканской молодежи.