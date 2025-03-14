Знаменитость вместо сына президента: бывшая жена Трампа-младшего встречается с Тайгером Вудсом

Ванесса Трамп развелась с Дональдом Трампом-младшим еще в 2018 году. И знаменитый гольфист стал ее первым серьезным романом.

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Бывшая жена Дона-младшего, сына президента США Дональда Трампа нашла новую любовь. Ее бойфрендом стал знаменитый гольфист Тайгер Вудс. Пара живет во Флориде и их особняки совсем рядом. К тому же они оба интересуются гольфом. Даже их дети: 17-летняя Кай Трамп и дети Вудса Чарли, 16 лет, и Сэм, 17 лет, посещают школу Benjamin School, стоимость обучения в которой составляет 38 595 долларов в год. Об этом пишет Daily Mail.

По словам одного из источников, другие члены семьи Трампа, включая всех пятерых детей Ванессы и Дона-младшего, знают, что они являются парой.

Кай Трамп, Тайгер Вудс и Ванесса Трамп Фото: Getty Images

"Тайгер и Ванесса встречаются еще с осени прошлого года. Она приезжает к нему на остров Юпитер. Они не живут вместе. Она приходит, может быть, несколько ночей в неделю. Они просто любят проводить время вместе, ужинать и общаться. Они держатся поближе к дому, решили не делать из этого ничего особенного и не выходить на публику. По крайней мере, пока", — рассказал инсайдер.

Ванесса подала на неоспариваемый развод с Доном-младшим 15 марта 2018 года в Нью-Йорке.

С тех пор, как они официально расстались, у нее не было громких отношений.

Дональд Трамп-младший и Ванесса Кей Перголицци поженились в 1998 году и родили пятерых детей.

Ванесса Трамп и Дональд Трамп-младший Фото: The White House

После развода с Ванессой у Дона-младшего были длительные отношения и помолвка с бывшей ведущей Fox News Кимберли Гилфойл, которая сейчас является послом президента Трампа в Греции.

Однако в сентябре 2024 года оказалось, что Дон бросил Кимберли ради светской львицы из Уэст-Палм-Бич Беттины Андерсон. Это вызвало небольшой скандал, так как Ванесса дружила с Беттиной и восприняла ее отношения с ее бывшим мужем, как предательство.

Но теперь, как сообщают инсайдеры, они наладили отношения. И Дон-младший и Андерсон знают, что его бывшая жена теперь встречается с Вудсом.

Дон-младший и его уже бывшая девушка Кимберли Гилфойл Фото: Instagram kimberlyguilfoyle

Личная жизнь Тайгера Вудса была более бурной. В ноябре 2003 года Вудс обручился с Элин Нордегрен , бывшей шведской моделью и дочерью министра миграции. Они поженились через год и приобрели поместье за баснословные 39 млн долларов на острове Юпитер в Флориде.

У пары родились двое детей: дочь Сэм и сын Чарли. Однако в 2009 году Тайгера уличили в супружеской неверности, а потом более десяти женщин заявили, что у них были романы с гольфистом. В итоге Элин и Тайгер развелись в 2010 году. У него было несколько бурных романов, последний из которых закончился скандалом, когда менеджер ресторана Эрика Херман заявила, что Вудс должен ей 30 млн долларов за ее вещи, которые она не смогла забрать из его резиденции.

Напомним, Фокус писал о скандальном разрыве Дональда Трампа-младшего и Кимберли Гилфойл, которая была с ним рядом во время предвыборной кампании его отца и работала агитатором.