Знаменитість замість сина президента: колишня дружина Трампа-молодшого зустрічається з Тайгером Вудсом

Ванесса Трамп розлучилася з Дональдом Трампом-молодшим ще 2018 року. І знаменитий гольфіст став її першим серйозним романом.

Related video

Колишня дружина Дона-молодшого, сина президента США Дональда Трампа знайшла нове кохання. Її бойфрендом став знаменитий гольфіст Тайгер Вудс. Пара живе у Флориді і їхні особняки зовсім поруч. До того ж вони обидва цікавляться гольфом. Навіть їхні діти: 17-річна Кай Трамп і діти Вудса Чарлі, 16 років, і Сем, 17 років, відвідують школу Benjamin School, вартість навчання в якій становить 38 595 доларів на рік. Про це пише Daily Mail.

За словами одного з джерел, інші члени сім'ї Трампа, включно з усіма п'ятьма дітьми Ванесси і Дона-молодшого, знають, що вони є парою.

Кай Трамп, Тайгер Вудс і Ванесса Трамп Фото: Getty Images

"Тайгер і Ванесса зустрічаються ще з осені минулого року. Вона приїжджає до нього на острів Юпітер. Вони не живуть разом. Вона приходить, можливо, кілька ночей на тиждень. Вони просто люблять проводити час разом, вечеряти і спілкуватися. Вони тримаються ближче до дому, вирішили не робити з цього нічого особливого і не виходити на публіку. Принаймні поки що", — розповів інсайдер.

Ванесса подала на незаперечне розлучення з Доном-молодшим 15 березня 2018 року в Нью-Йорку.

Відтоді, як вони офіційно розлучилися, у неї не було гучних стосунків.

Дональд Трамп-молодший і Ванесса Кей Перголіцці одружилися 1998 року і народили п'ятьох дітей.

Ванесса Трамп і Дональд Трамп-молодший Фото: The White House

Після розлучення з Ванессою у Дона-молодшого були тривалі стосунки і заручини з колишньою ведучою Fox News Кімберлі Гілфойл, яка зараз є послом президента Трампа в Греції.

Однак у вересні 2024 року виявилося, що Дон кинув Кімберлі заради світської левиці з Вест-Палм-Біч Беттіни Андерсон. Це спричинило невеликий скандал, оскільки Ванесса дружила з Беттіною і сприйняла її стосунки з її колишнім чоловіком, як зраду.

Але тепер, як повідомляють інсайдери, вони налагодили стосунки. І Дон-молодший, і Андерсон знають, що його колишня дружина тепер зустрічається з Вудсом.

Дон-молодший і його вже колишня дівчина Кімберлі Гілфойл Фото: Instagram kimberlyguilfoyle

Особисте життя Тайгера Вудса було більш бурхливим. У листопаді 2003 року Вудс заручився з Елін Нордегрен, колишньою шведською моделлю і дочкою міністра міграції. Вони одружилися через рік і придбали маєток за нечувані 39 млн доларів на острові Юпітер у Флориді.

У пари народилися двоє дітей: дочка Сем і син Чарлі. Однак 2009 року Тайгера викрили в подружній невірності, а потім понад десять жінок заявили, що у них були романи з гольфістом. У підсумку Елін і Тайгер розлучилися 2010 року. У нього було кілька бурхливих романів, останній з яких закінчився скандалом, коли менеджер ресторану Еріка Герман заявила, що Вудс винен їй 30 млн доларів за її речі, які вона не змогла забрати з його резиденції.

Нагадаємо, Фокус писав про скандальний розрив Дональда Трампа-молодшого і Кімберлі Гілфойл, яка була з ним поруч під час передвиборчої кампанії його батька і працювала агітатором.