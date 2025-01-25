Гольф и верховая езда: что известно о старшей внучке Дональда Трампа Кай (фото)

Кай Трамп все чаще появляется в медийном пространстве. Девочке скоро исполнится 18 лет, а ее дедушка уже во второй раз избран президентом США.

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Кай Мэдисон Трамп, которая родилась 12 мая 2007 года, является старшей внучкой 47-го президента Дональда Трампа. О дочери Дона Трампа-младшего и его бывшей жены Ванессы Хейдон рассказывает IBT.

Кто такие родители Кай Трамп?

Кай Трамп является дочерью Дональда Трампа-младшего и Ванессы Кей Хейдон, которые были женаты с 2005 по 2018 год. Пара развелась в марте 2018 года после 12 лет брака. В этом союзе родилось пятеро детей. Кроме Кай, первенец Дональда Трампа стал отцом Дональда Джона Трампа III, Тристана Милоса, Спенсера Фредерика и Хлои Софии.

Ванесса Хейдон, бывшая модель, которая представляла Wilhelmina Models в 1990-х годах, также является актрисой, известной по ролям в фильмах "Что-то да и отдашь" и "Ученик. История Трампа". Между тем ее уже бывший муж является исполнительным вице-президентом организации Trump и известным политическим деятелем.

После развода родители Кай продолжали принимать активное участие в жизни старшей дочери.

Кай Трамп с отцом Фото: Kai Trump\Instagram

Школьная жизнь и увлечение гольфом

В настоящее время Кай учится в Benjamin School, престижном частном колледже в округе Палм-Бич, штат Флорида. Она является членом университетской команды по гольфу. Кай планирует поступить в Университет Майами, чтобы быть рядом со своей семьей.

Внучка Дональда Трампа начала играть в гольф в возрасте двух лет и с тех пор стала искусным игроком. Среди ее наград — победа в женском чемпионате Клуба Трампа.

Дональд Трамп с внучками Фото: instagram.com/kaitrumpgolfer

Кроме гольфа, Кай увлекается теннисом и верховой ездой. Ее часто видят за игрой в гольф со своим дедушкой Дональдом Трампом.

Кай часто делится этими моментами на своем YouTube-канале, который насчитывает более 850 тысяч подписчиков.

Слухи о бойфренде

В октябре 2024 года Кай спровоцировала слухи о новом романе после того, как поделилась фотографиями, на которых она играет в гольф с Гарретом Кларком, другим любителем гольфа.

Впрочем, Кай сразу объяснила в видео на YouTube, что они с Кларком только друзья, отметив, что у юноши есть девушка.

Кай Трамп и Гаррет Кларк Фото: Kai Trump\Instagram

Отношение к дедушке

Кай неоднократно трогательно высказывалась о Дональде Трампе.

"Для меня он обычный дедушка", — говорила ранее девочка.

В частности, внучка дважды президента США поздравила Трампа с победой на выборах 2024 года.

"Ты вдохновляешь нас всех. Я люблю тебя, дедушка", — написала Кай в соцсетях.

Дональд Трамп с внучкой Кай Фото: KaiTrumpGolfs/X

Напомним, что известно о трех женах Дональда Трампа.

Также Фокус писал о семейном дереве Дональда Трампа.