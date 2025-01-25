Гольф та верхова їзда: що відомо про старшу онуку Дональда Трампа Кай (фото)

Кай Трамп усе частіше зʼявляється в медійному просторі. Дівчинці скоро виповниться 18 років, а її дідусь уже вдруге обраний президентом США.

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Кай Медісон Трамп, яка народилася 12 травня 2007 року, є старшою онукою 47-го президента Дональда Трампа. Про доньку Дона Трампа-молодшого та його колишньої дружини Ванесси Гейдон розповідає IBT.

Хто такі батьки Кай Трамп?

Кай Трамп є дочкою Дональда Трампа-молодшого та Ванесси Кей Гейдон, які були одружені з 2005 по 2018 рік. Пара розлучилася в березні 2018 року після 12 років шлюбу. У цьому союзі народилося пʼятеро дітей. Окрім Кай, первісток Дональда Трампа став батьком Дональда Джона Трампа ІІІ, Трістана Мілоса, Спенсера Фредеріка та Хлої Софії.

Ванесса Гейдон, колишня модель, яка представляла Wilhelmina Models у 1990-х роках, також є акторкою, відомою за ролями у фільмах "Щось та й віддаси" та "Учень. Історія Трампа". Тим часом її вже колишній чоловік є виконавчим віцепрезидентом організації Trump і відомим політичним діячем.

Після розлучення батьки Кай продовжували брати активну участь у житті старшої доньки.

Кай Трамп з батьком Фото: Kai Trump\Instagram

Шкільне життя і захоплення гольфом

Наразі Кай навчається в Benjamin School, престижному приватному коледжі в окрузі Палм-Біч, штат Флорида. Вона є членом університетської команди з гольфу. Кай планує вступити до Університету Маямі, аби бути поруч зі своєю родиною.

Онука Дональда Трампа почала грати в гольф у віці двох років і з тих пір стала вправним гравцем. Серед її нагород — перемога в жіночому чемпіонаті Клубу Трампа.

Дональд Трамп з онучками Фото: instagram.com/kaitrumpgolfer

Окрім гольфу, Кай захоплюється тенісом і верховою їздою. Її часто бачать за грою в гольф зі своїм дідом Дональдом Трампом.

Кай часто ділиться цими моментами на своєму YouTube-каналі, який налічує понад 850 тисяч підписників.

Чутки про бойфренда

У жовтні 2024 року Кай спровокувала чутки про новий роман після того, як поділилася фотографіями, на яких вона грає в гольф із Гарретом Кларком, іншим любителем гольфу.

Втім, Кай одразу пояснила у відео на YouTube, що вони з Кларком лише друзі, зазначивши, що у юнака є дівчина.

Кай Трамп та Гаррет Кларк Фото: Kai Trump\Instagram

Ставлення до дідуся

Кай неодноразово зворушливо висловлювалася про Дональда Трампа.

"Для мене він звичайний дідусь", — говорила раніше дівчинка.

Зокрема, онука двічі президента США привітала Трампа з перемогою на виборах 2024 року.

"Ти надихаєш нас усіх. Я люблю тебе, дідусю", — написала Кай у соцмережах.

Дональд Трамп з онукою Кай Фото: KaiTrumpGolfs/X

Нагадаємо, що відомо про трьох дружин Дональда Трампа.

Також Фокус писав про родинне дерево Дональда Трампа.