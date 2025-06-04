У маєток Трампа проник чоловік, який "хотів одружитися" з його онукою Кай

23-річний Ентоні з Техасу переліз через стіну і встиг зайти досить далеко, перш ніж його затримала Секретна служба.

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Про це пише The Daily Beast.

Ентоні Рейєс із Техасу був заарештований 3 червня на території маєтку президента США Дональда Трампа у Флориді. 23-річний чоловік переліз через стіну Мар-а-Лаго, але активував сигналізацію і був затриманий Секретною службою.

Поліції він повідомив, що хоче "донести Євангеліє" до Трампа і одружитися з Кай Трамп — онукою президента і дочкою його сина Дона-молодшого.

"Співробітники поліції Палм-Біч прибули на місце події та затримали чоловіка, пред'явивши йому обвинувачення в незаконному проникненні на чужу територію", — повідомив інсайдер, зазначивши, що цього дня Мар-а-Лаго була порожньою, оскільки під час інциденту на місці події не було "жодної людини, яка перебуває під захистом Секретної служби".

Президент США перебував у Вашингтоні, згідно з публічним графіком.

Рейєс був поміщений у в'язницю округу Палм-Біч під заставу в розмірі 50 000 доларів. Йому було наказано не контактувати з Дональдом Трампом або будь-ким із членів його сім'ї, включно з Кай Трамп. Він не визнав себе винним.

Старша внучка президента, Кай Трамп, зробила собі ім'я як впливова персона в соціальних мережах, яка поділяє любов свого діда до гольфу. Вона дебютувала в політиці на Республіканському національному з'їзді минулого літа, заявивши учасникам: "Для мене він просто звичайний дідусь".

Кай Трамп з Ілоном Маском і своїм дідусем-президентом Фото: Kai Trump\Instagram

У неї понад мільйон підписників на YouTube і понад 3 мільйони на TikTok, де вона веде відеоблог про своє життя як професійної гольфістки і члена сім'ї Трамп.

У квітні вона поділилася відео сімейного великоднього візиту в Білий дім, включно з екскурсією Овальним кабінетом. Минулого місяця вона відсвяткувала свій 18-й день народження, здійснивши поїздку в Нью-Йорк із друзями.

Минулого року вона оголосила, що планує вступити до Університету Маямі, щоб грати в гольф на студентському рівні, подякувавши своєму "дідусеві за те, що він дав мені доступ до прекрасних полів і надав величезну підтримку".

Нагадаємо, її мати, Ванесса Трамп, зустрічається з легендою гольфу Тайгером Вудсом. Повідомляється, що їх зблизила спільна любов їхніх дітей до гольфу.

Фокус писав про Кай Трамп, представницю нового покоління президентського клану, яка завойовує серця республіканської молоді.