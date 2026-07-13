Атака на Россию откладывается: что станет с законопроектом Линдси Грэма после смерти сенатора
Украина потеряла одного из своих важнейших союзников в США — скончался сенатор Линдси Грэм. Американист Александр Краев отмечает, что это произошло в разгар нового обсуждения в Конгрессе законопроекта Грэма об "адских санкциях" против России — и теперь эта идея снова "зависла"…
Ушел из жизни Линдси Грэм: влиятельный сенатор США и последовательный союзник Украины
В возрасте 71 года скончался влиятельный американский сенатор-республиканец Линдси Грэм. По сообщениям американских СМИ, вечером 11 июля экстренные службы прибыли к его дому на Капитолийском холме из-за остановки сердца. Отмечается, что смерть наступила в результате внезапной и кратковременной болезни.
На международной арене Грэм играл важную роль как один из ключевых и ближайших соратников Дональда Трампа. Для Украины он был последовательным союзником, который твердо отстаивал необходимость дальнейшей поддержки в войне с Россией. Сенатор не отступал от своей проукраинской позиции даже во время политических потрясений, в частности, в период охлаждения отношений между Трампом и Зеленским после скандала в Белом доме в феврале 2025 года.
Пару дней назад новый пакет санкций Грэма-Блюменталя вновь был вынесен на политическую повестку дня Конгресса, и теперь судьба этого законопроекта стала еще более неопределенной.
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