Атака на Росію відкладається: що станеться із законопроектом Ліндсі Ґрема після смерті сенатора
Україна втратила одного зі своїх найважливіших союзників у США — пішов з життя сенатор Ліндсі Ґрем. Американіст Олександр Краєв зазначає, що це сталося в розпал нового обговорення в Конгресі законопроекту Ґрема про "пекельні санкції" проти Росії — і тепер ця ідея знову "зависла"…
Пішов із життя Ліндсі Ґрем: впливовий сенатор США та послідовний союзник України
У віці 71 року пішов із життя впливовий американський сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем. За повідомленнями американських ЗМІ, ввечері 11 липня екстрені служби прибули до його будинку на Капітолійському пагорбі через зупинку серця. Зазначається, що смерть настала внаслідок раптової та короткої хвороби.
На міжнародній арені Ґрем відігравав вагому роль як один із ключових і найближчих соратників Дональда Трампа. Для України він був послідовним союзником, який твердо відстоював необхідність подальшої підтримки у війні з Росією. Сенатор не відступав від своєї проукраїнської позиції навіть під час політичних турбулентностей, зокрема в період охолодження стосунків між Трампом і Зеленським після скандалу у Білому домі в лютому 2025 року.
Пару днів тому було знову винесено на політичну адженду Конгресу новий пакет санкцій Грема-Блюменталя, і тепер доля цього законопроєкту ще більш невизначена.
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