Атака на Росію відкладається: що станеться із законопроектом Ліндсі Ґрема після смерті сенатора

Пішов із життя Ліндсі Ґрем: впливовий сенатор США та послідовний союзник України

У віці 71 року пішов із життя впливовий американський сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем. За повідомленнями американських ЗМІ, ввечері 11 липня екстрені служби прибули до його будинку на Капітолійському пагорбі через зупинку серця. Зазначається, що смерть настала внаслідок раптової та короткої хвороби.

На міжнародній арені Ґрем відігравав вагому роль як один із ключових і найближчих соратників Дональда Трампа. Для України він був послідовним союзником, який твердо відстоював необхідність подальшої підтримки у війні з Росією. Сенатор не відступав від своєї проукраїнської позиції навіть під час політичних турбулентностей, зокрема в період охолодження стосунків між Трампом і Зеленським після скандалу у Білому домі в лютому 2025 року.

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