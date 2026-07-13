Смерть Ліндсі Грема позбавляє Україну головного "адвоката" в оточенні Трампа — Bloomberg

Неочікувана смерть американського сенатора Ліндсі Грема залишає Україну без одного з найефективніших каналів зв'язку з очільником Білим домом. Тепер Києву та іншим союзникам США доведеться шукати інших адвокатів своїх інтересів.

Покійний конгресмен виробив унікальний набір навичок, адже поєднував тісні стосунки з Трампом, міг працювати з сенаторами-демократами та мав глибокі зв'язки з іноземними лідерами. Про це пише видання Bloomberg.

Джерело з вищих ешелонів влади України повідомило ЗМІ, що смерть Грема сприйняли як велику втрату. Він "щиро підтримував Україну" та робив "усе можливе, щоб допомогти країні", сказав інсайдер.

"Європейські країни вважали Грема ключовим впливовим гравцем у Білому домі, який не лише підтримував Україну, а й сприяв покаранню Росії, повідомив європейський дипломат. Його також вважали одним із небагатьох серед впливових республіканців, хто виявляв активний та поінформований інтерес до зовнішньої політики, за словами джерела, обізнаного з поглядами європейських лідерів", — йдеться в матеріалі.

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Грем регулярно відвідував як публічні, так і закриті міжнародні зустрічі, пояснюючи аудиторії та посадовцям за кордоном політику американської адміністрації. ЗМІ згадують, що під час Мюнхенської безпекової конференції в 2025-му підтвердив цінність НАТО і додав, що альянс "витримав випробування часом" і "працює", а також пояснив, чому Трамп тисне на європейських союзників щодо збільшення оборонних витрат.

Ліндсі Грема вважали адвокатом Києва, який мав прямий зв'язок із Трампом Фото: Офіс президента

"Нам знадобляться інші сенатори, які виступлять і займуть його місце щодо України", — сказав конгресмен Дон Бейкон, республіканець з Небраски та відкритий прихильник підтримки України.

Сенатор Тім Скотт, також республіканець з Південної Кароліни, згадав унікальний стиль адвокації Грема. Він вказує, що покійний сенатор хотів "врятувати якомога більше українських життів", бо знав те, що "знаємо всі ми — що Росія була агресором, що Росія через Путіна намагалася вчинити геноцид українців".

"І, як ви знаєте, Ліндсі Грем ніколи не був м'яким і делікатним щодо своїх пріоритетів. Він був гучним і прямолінійним, іноді навіть надто нав'язливим, бо розумів, що має владу мікрофона, аби змінювати щось — не для себе, а для інших", — сказав сенатор Скотт.

Ліндсі Грем підтримував Україну протягом низки років Фото: з відкритих джерел

Після смерті Грема кілька сенаторів-демократів закликали якнайшвидше ухвалити законопроєкт про санкції проти РФ. Сенатор Річард Блюменталь, демократ від Коннектикута, назвав це "гідною даниною пам'яті".

"Я назавжди запам'ятаю нашу останню тривалу розмову цих вихідних, коли він тріумфував з приводу досягнення угоди щодо нашого законопроєкту про санкції проти Росії і сказав: 'Це чортзна-яка важлива справа — ми всі впоралися добре'", — заявив Блюменталь у своїй заяві.

Раніше Фокус повідомляв про раптову смерть сенатора Грема. За даними ЗМІ, політика забрала швидка після інформації про проблеми із серцем.

Згодом стало відомо про ймовірну причетність РФ до смерті сенатора. Американська політична активістка Лора Лумер припустила, що Росія або Іран могли отруїти сенатора Ліндсі Грема, який раптово помер.