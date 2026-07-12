Могли отруїти: у США припустили, що до раптової смерті сенатора Грема причетна Росія

Американська політична активістка Лора Лумер припустила, що Росія або Іран могли отруїти сенатора Ліндсі Грема, який раптовов помер.

Прихильниця президента США Дональда Трампа Лумер заявила, що у Кремлі можуть бути причетними до смерті американського сенатора Ліндсі Грема, який Москва внесла до свого списку терористів та екстремістів у РФ. Про це вона написала в соцмережі X.

"Невже Росія щойно отруїла Ліндсі Грема? Серйозно, необхідно провести розслідування. Ліндсі Грем був в Україні день тому, закликаючи до ухвалення закону про санкції проти Росії, який, за його словами, підтримує Білий дім. А тепер він раптово помирає через якусь випадкову хворобу, як кажуть його співробітники. Невже Росія отруїла сенатора США?" — написала вона.

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Лора Лумер припустила, що Росія або Іран могли отруїти сенатора Ліндсі Грема Фото: Скріншот

Також вона нагадала, що російський ідеолог Дугін раніше закликав до його знищення.

Крім того, правозахисниця також припустила, що "отруїти" Грема міг й Іран. Відстак вона закликала провести токсикологічне дослідження "якнайшвидше", адже раптова смерть серйозно сколихнула Вашингтон.

Смерть Ліндсі Грема: що відомо

Нагадаємо, що 12 липня стало відомо про смерть сенатора Ліндсі Грема. Повідомляється, що Ліндсі Грем помер увечері 11 липня. Також стало відомо, що сенатор США Ліндсі Грем помер після нетривалої та раптової хвороби. Родина сенатора Грема вдячна за молитви в цей час і просить поважати їхню приватність у цей неймовірно важкий період.

Також президент США Дональд Трамп висловився про смерть свого соратника-республіканця. Глава Білого дому зазначив, що Ліндсі Грем постійно був зайнятий роботою й його дуже бракуватиме. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вважає Ліндсі Гремом одним з найвидатніших сенаторів в сучасній історії.