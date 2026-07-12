"Так сумно": Трамп прокоментував смерть сенатора Грема

Президент США Дональд Трамп висловився про смерть свого соратника-республіканця. Глава Білого дому зазначив, що Ліндсі Грем постійно був зайнятий роботою й його дуже бракуватиме.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вважає Ліндсі Гремом одним з найвидатніших сенаторів в сучасній історії. Про це очільник Білого дому написав у соціальній мережі Truth Social.

"Він завжди працював і був справжнім американським патріотом", — наголосив президент США.

Також він зазначив, що Ліндсі Грема дуже бракуватиме у американському політикумі.

"Так сумно!", — визнав Дональд Трамп, пообіцявши згодом оприлюднити деталі смерті та організаційні питання з приводу похорон.

Допис Дональда Трампа Фото: скріншот

Що відомо про смерть Грема

Один зі співробітник Грема рано-вранці в неділю повідомив телеканалу NBC News, що не було жодних ознак того, що напередодні законодавець почувався погано. Він повинен був з'явитися в неділю в програмі NBC News "Meet the Press".

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Варто зазначити, що спочатку Грем критикував Трампа, з яким він у 2016 році змагався за пост глави Білого дому, але згодом їхні стосунки кардинально змінилися й сенатор вважав себе "путівниковою зіркою" президента.

Дональд Трамп та Ліндсі Грем за грою в гольф Фото: з відкритих джерел

"Ми розходимося в думках, але він розуміє мою позицію", — казав Грем про президента.

Грем прославився своєю роботою у сфері зовнішньої політики України. Він переконував адміністрації як Трампа, так і Байдена підтримати боротьбу Києва проти російського вторгнення.

У п'ятницю, 10 липня, Володимир Зеленський розповів про вже десяту зустріч із американським сенатором, який поінформував українську сторону про законопроєкт, який розробляють конгресмени для санкційного тиску на Росію.

Ліндсі Грем на зустрічі із Володимиром Зеленським

Нагадаємо, Ліндсі Грем помер після нетривалої та раптової хвороби увечері в суботу, 11 липня. 9 липня йому виповнився 71 рік.

Фокус писав, що раніше підозрюваний Венс Болтер убив сенаторку Мелісу Гортман та її чоловіка, замаскувавшись під поліцейського. Також він поранив сенатора Джона Гоффмана з дружиною.