Політичне вбивство: у США заарештували чоловіка, який розстріляв сенаторів-демократів

Підозрюваний Венс Болтер убив сенаторку Мелісу Гортман та її чоловіка, замаскувавшись під поліцейського. Також він поранив сенатора Джона Гоффмана з дружиною, а як нові "мішені" вибрав співробітників клінік, де роблять аборти, та інших політиків-демократів.

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57-річний Венс Болтер був заарештований біля своєї ферми в Грін-Айлі, штат Міннесота. Його помітили на стежці за камерами спостереження, а потім взяли під варту, повідомила поліція під час пресконференції, пише ABC news.

На Венса Болтера оголосили найбільшу облаву в історії штату Міннесота

Підполковник патрульної служби штату Міннесота Джеремі Гейгер розповів, що коли поліція наздогнала Болтера в лісі, він здався без пригод.

"Підозрюваний доповз до співробітників правоохоронних органів і в той самий момент був заарештований", — сказав Гейгер.

Болтера обвинувачують у вбивстві членкині палати представників штату Міннесота Мелісси Гортман та її чоловіка, а також в окремому нападі із застосуванням вогнепальної зброї на сенатора Джона Гоффмана та його дружину. Хоффман із дружиною зараз перебуває в лікарні у важкому стані.

Під час пресконференції в неділю ввечері губернатор Міннесоти Тім Волц засудив убивство представника Гортмана, заявивши: "Немислимі дії однієї людини змінили штат Міннесота".

Поліція зазначила, що це була "найбільша облава в історії штату Міннесота", оскільки упіймання Болтера відбулося за 43 години після стрілянини.

За даними джерел у правоохоронних органах, у суботу в автомобілі підозрюваного було виявлено ймовірний список цілей, що охоплює десятки демократів Міннесоти, включно з губернатором Тімом Волзом, конгресменом США Ільханом Омаром, сенатором США Тіною Сміт і генеральним прокурором штату Кітом Еллісоном. А також він збирався напасти на клініки абортів. Тож дії Венса Болтера називають "політично мотивованим убивством".

Підозрюваного Венса Болтера було заарештовано Фото: скриншот

Зазначається, що він замаскувався під поліцейського, одягнувши форму і реалістичну латексну маску. До будинку жертв він прибув на автомобілі, схожому на поліцейську машину, оснащену миготливими маячками.

До того як піти на пенсію, Болтер допомагав керувати приватною охоронною фірмою Praetorian Guard Security Services.

Президент США Дональд Трамп відреагував на розстріл демократів у Міннесоті, заявивши, що губернатор штату Тім Волз "некомпетентний" і він йому зателефонує.

"Ну, це жахливо. Я вважаю, що він жахливий губернатор. Я вважаю, що він вкрай некомпетентна людина. Але я можу, я можу зателефонувати йому, я можу зателефонувати й іншим людям", — сказав президент США. Зрештою виявилося, що Трамп Волзу так і не зателефонував, але зате йому зателефонував його попередник, Джо Байден.

Нагадаємо, Фокус писав про розстріл сенаторів-демократів у США.

Також стався скандал на пресконференції міністра внутрішньої безпеки Крісті Ноем. Сенатора-демократа Алекса Паділью вивели силою, а потім заарештували в коридорі.