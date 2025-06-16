Политическое убийство: в США арестовали мужчину, который расстрелял сенаторов-демократов

Подозреваемый Вэнс Болтер убил сенатора Мелиссу Хортман и ее мужа, замаскировавшись под полицейского. Также он ранил сенатора Джона Хоффмана с супругой, а в качестве новых "мишеней" выбрал сотрудников клиник, где делаются аборты, и других политиков-демократов.

Related video

57-летний Вэнс Болтер был арестован около своей фермы в Грин-Айле, штат Миннесота. Его заметили на тропе по камерам наблюдения, а затем взяли под стражу, сообщила полиция во время пресс-конференции, пишет ABC news.

На Вэнса Болтера объявили крупнейшую облаву в истории штата Миннесота

Подполковник патрульной службы штата Миннесота Джереми Гейгер рассказал, что когда полиция настигла Болтера в лесу, он сдался без происшествий.

"Подозреваемый дополз до сотрудников правоохранительных органов и в тот же момент был арестован", — сказал Гейгер.

Болтер обвиняется в убийстве члена палаты представителей штата Миннесота Мелиссы Хортман и ее мужа, а также в отдельном нападении с применением огнестрельного оружия на сенатора Джона Хоффмана и его супругу. Хоффман с женой сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

Во время пресс-конференции в воскресенье вечером губернатор Миннесоты Тим Уолц осудил убийство представителя Хортмана, заявив: "Немыслимые действия одного человека изменили штат Миннесота".

Полиция отметила, что это была "крупнейшая облава в истории штата Миннесота", поскольку поимка Болтера произошла через 43 часа после стрельбы.

По данным источников в правоохранительных органах, в субботу в автомобиле подозреваемого был обнаружен предполагаемый список целей, включающий десятки демократов Миннесоты, включая губернатора Тима Уолза, конгрессмена США Ильхана Омара, сенатора США Тину Смит и генерального прокурора штата Кита Эллисона. А также он собирался напасть на клиники абортов. Так что действия Вэнса Болтера называют "политически мотивированным убийством".

Подозреваемый Вэнс Болтер был арестован Фото: скриншот

Отмечается, что он замаскировался под полицейского, надев форму и реалистичную латексную маску. К дому жертв он прибыл на автомобиле, похожем на полицейскую машину, оснащенную мигающими маячками.

До того как уйти на пенсию, Болтер помогал руководить частной охранной фирмой Praetorian Guard Security Services.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на расстрел демократов в Миннесоте, заявив, что губернатор штата Тим Уолз "некомпетентен" и он ему позвонит.

"Ну, это ужасно. Я считаю, что он ужасный губернатор. Я считаю, что он крайне некомпетентный человек. Но я могу, я могу позвонить ему, я могу позвонить и другим людям", — сказал президент США. В итоге оказалось, что Трамп Уолзу так и не позвонил, но зато ему позвонил его предшественник, Джо Байден.

Напомним, Фокус писал о расстреле сенаторов-демократов в США.

Также произошел скандал на пресс-конференции министра внутренней безопасности Кристи Ноэм. Сенатора-демократа Алекса Падилью вывели силой, а потом арестовали в коридоре.