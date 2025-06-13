Скрутили и надели наручники: почему сенатора вытолкали с пресс-конференции в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе сенатора-демократа Алекса Падилью правоохранители силой вывели с пресс-конференции министра внутренней безопасности Кристи Ноэм, посвященной вопросу миграционной операции в городе.

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Это случилось после того, как сенатор встал и пытался подойти к ней, чтобы задать вопрос, сообщает The Hill. На видео Fox News видно, как несколько мужчин держат Падилью и пытаются вывести его из комнаты. После этого его толкнули на пол и надели наручники.

Во время этого слышно, как он кричал: "Руки прочь".

После этого инцидента министр заявила, что планирует поговорить с сенатором.

"Когда я отсюда уеду, я найду его и узнаю, что его на самом деле беспокоит", — сообщила Кристи Ноэм.

В официальном заявлении офиса Падильи сообщается, что в настоящее время сенатор находится в Лос-Анджелесе, он не задержан.

Позже сам Падилья высказался относительно инцидента, назвав это "нападением на свои права, гарантированные Первой поправкой".

"Я скажу вот что: если эта администрация так отвечает на вопрос сенатора, я могу только представить, что они делают с сельскохозяйственными рабочими, поварами и рабочими в Лос-Анджелесе, по всей Калифорнии и по всей стране", — сказал он.

Министерство внутренней безопасности (DHS) обвинило Падилью в том, что он не назвал себя и "напал" на Ноэма.

Однако на видео четко слышно, как он говорит, когда подходил к Ноэму: "Я сенатор Алекс Падилья. У меня есть вопросы к секретарю".

"Сенатор Падилья выбрал неуважительный политический театр и прервал пресс-конференцию, не назвав себя, когда бросился на министра Ноем", — написала пресс-секретарь DHS Триша Маклафлин в социальной сети X.

Позже появилась информация, что Ноэм и Падилью таки провели 15-минутную встречу.

Напомним, вечером 6 июня в Лос-Анджелесе начались столкновения между полицией и демонстрантами после масштабных иммиграционных рейдов, что является частью политики президента Дональда Трампа.

Трамп направил 2000 военнослужащих Национальной гвардии и привел в состояние готовности 500 морских пехотинцев в город.

Позже появилась информация, что полиция и нацгвардия начали стрелять в журналистов.

Мы также сообщали, что ICE ранее задержала известного блогера Хаби Ламе якобы из-за нарушения миграционного законодательства.