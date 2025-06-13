Скрутили і одягли наручники: чому сенатора виштовхали з пресконференції в Лос-Анджелесі

У Лос-Анджелесі сенатора-демократа Алекса Паділью правоохоронці силою вивели з пресконференції міністерки внутрішньої безпеки Крісті Ноем, присвяченій питанню міграційної операції в місті.

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Це трапилося після того, як сенатор встав і намагався підійти до неї, щоб поставити запитання, повідомляє The Hill. На відео Fox News видно, як декілька чоловіків тримають Паділью та намагаються вивести його з кімнати. Після цього його штовхнули на підлогу і наділи наручники.

Під час цього чути, як він кричав: "Руки геть".

Після цього інциденту міністерка заявила, що планує поговорити з сенатором.

"Коли я звідси поїду, я знайду його і дізнаюся, що його насправді турбує", — повідомила Крісті Ноем.

В офіційній заяві офіса Падільї повідомлено, що наразі сенатор перебуває в Лос-Анджелесі, він не затриманий.

Пізніше сам Паділья висловився щодо інциденту, назвавши це "нападом на свої права, гарантовані Першою поправкою".

"Я скажу ось що: якщо ця адміністрація так відповідає на запитання сенатора, я можу лише уявити, що вони роблять із сільськогосподарськими робітниками, кухарями та робітниками в Лос-Анджелесі, по всій Каліфорнії та по всій країні", – сказав він.

Міністерство внутрішньої безпеки (DHS) звинуватило Паділью в тому, що він не назвав себе та "напав" на Ноем.

Проте на відео чітко чути, як він говорить, коли підходив до Ноем: "Я сенатор Алекс Паділья. У мене є запитання до секретаря".

"Сенатор Паділья обрав неповажний політичний театр і перервав пресконференцію, не назвавши себе, коли кинувся на міністерку Ноем", – написала речниця DHS Тріша Маклафлін у соціальній мережі X.

Пізніше з'явилась інформація, що Ноем та Паділью таки провели 15-хвилину зустріч.

Нагадаємо, ввечері 6 червня у Лос-Анджелесі почались сутички між поліцією та демонстрантами після масштабних імміграційних рейдів, що є частиною політики президента Дональда Трампа.

Трамп направив 2000 військовослужбовців Національної гвардії і привів у стан готовності 500 морських піхотинців у місто.

Пізніше з'явилась інформація, що поліція і нацгвардія почали стріляти в журналістів.

Ми також повідомляли, що ICE раніше затримала відомого блогера Хабі Ламе нібито через порушення міграційного законодавства.