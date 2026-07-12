Помер сенатор Ліндсі Грем: що відомо

У Сполучених Штатах помер сенатор Ліндсі Грем. Зазначена інформація з'явилася у акаунтах, пов'язаних з політиком.

Інформація про смерть сенатора-республіканця від Південної Кароліни з'явилася в облікових записах у соціальних мережах. Зокрема заяви про втрату були опубліковані у Х (колишній Twitter) та Instagram.

Повідомляється, що Ліндсі Грем помер увечері 11 липня.

Заява про смерть політика Фото: З відкритих джерел

"Увечері в суботу, 11 липня, сенатор США Ліндсі Грем помер після нетривалої та раптової хвороби. Родина сенатора Грема вдячна за молитви в цей час і просить поважати їхню приватність у цей неймовірно важкий період", — йдеться у дописі, зробленому від імені офісу сенатора.

NBC News з посиланням на отриманий запис поліцейського сканеру повідомляє, що служба екстреної допомоги отримала виклик про "зупинку серця" у будинку Грема на Капітолійському пагорбі в суботу ввечері. Також відомо, що парамедики несли людину на ношах з дому Грема до машини швидкої допомоги.

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Ліндсі Олін Грем

Один із вірних союзників президента Дональда Трамп народився 9 липня 1955 року у місті Сентрал у Південній Кароліні. Проходив військову службу з 1982 по 1988 рр, у 1995 році приєднався до резерву ВПС США та пішов у відставку у червні 2015 року у званні полковника.

Вперше Грем був обраний до Палати представників у 1994 році та до Сенату у 2002 році. Грем був головою бюджетного комітету Сенату та ключовим голосом у партії з питань оборони та міжнародних справ. Він балотувався на п'ятий шестирічний термін у Сенаті в листопаді.

Нещодавно сенатор відвідав виробництво безпілотників в Україні. Політик ознайомився з процесами розробки та виготовлення дронів-бомберів Vampire, FPV-дронів Shrike та безпілотників-перехоплювачів P1-SUN.

Ліндсі Грем з БПЛА P1-SUN Фото: з відкритих джерел

Також політику продемонстрували розробки українського виробника та академію SkyFall, де готують пілотів, техніків та інструкторів.

Під час зустрічі із Ліндсі Гремом 10 квітня Володимир Зеленський зазначав, що американський політик здійснив вже 10 візит до України та подякував йому за підтримку.

Нагадаємо, у квітні Ліндсі Грем розповідав, що Дональд Трамп зірвав голос, коли кричав на іранців під час переговорів.

У січні Ліндсі Грем попереджав, що президент США може віддати наказ про ліквідацію верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.