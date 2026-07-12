Умер сенатор Линдси Грэм: что известно

В Соединенных Штатах скончался сенатор Линдси Грэм. Эта информация появилась в аккаунтах, связанных с политиком.

Информация о смерти сенатора-республиканца из Южной Каролины появилась в аккаунтах в социальных сетях. В частности, сообщения о его кончине были опубликованы в X (бывший Twitter) и Instagram.

Сообщается, что Линдси Грэм скончался вечером 11 июля.

Сообщение о смерти политика Фото: Из открытых источников

"Вечером в субботу, 11 июля, сенатор США Линдси Грэм скончался после непродолжительной и внезапной болезни. Семья сенатора Грэма благодарна за молитвы в это время и просит уважать их частную жизнь в этот невероятно тяжелый период", — говорится в сообщении, опубликованном от имени офиса сенатора.

NBC News со ссылкой на полученную запись полицейского сканера сообщает, что служба экстренной помощи получила вызов об "остановке сердца" в доме Грема на Капитолийском холме в субботу вечером. Также известно, что парамедики несли человека на носилках из дома Грема к машине скорой помощи.

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Линдси Олин Грэм

Один из верных союзников президента Дональда Трампа родился 9 июля 1955 года в городе Сентрал в Южной Каролине. Проходил военную службу с 1982 по 1988 годы, в 1995 году вступил в резерв ВВС США и ушел в отставку в июне 2015 года в звании полковника.

Впервые Грэм был избран в Палату представителей в 1994 году и в Сенат в 2002 году. Грэм возглавлял бюджетный комитет Сената и был одним из ключевых деятелей партии по вопросам обороны и международных дел. В ноябре он баллотировался на пятый шестилетний срок в Сенате.

Недавно сенатор посетил предприятие по производству беспилотников в Украине. Политик ознакомился с процессами разработки и изготовления дронов-бомбардировщиков Vampire, FPV-дронов Shrike и беспилотников-перехватчиков P1-SUN.

Линдси Грэм с БПЛА P1-SUN Фото: из открытых источников

Кроме того, политику продемонстрировали разработки украинского производителя и академия SkyFall, где готовят пилотов, техников и инструкторов.

Во время встречи с Линдси Грэмом 10 апреля Владимир Зеленский отметил, что американский политик уже в десятый раз посетил Украину, и поблагодарил его за поддержку.

Напомним, в апреле Линдси Грэм рассказывал, что Дональд Трамп охрип, когда кричал на иранцев во время переговоров.

В январе Линдси Грэм предупреждал, что президент США может отдать приказ о ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи.