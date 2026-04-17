"Мне бы не хотелось оказаться на его месте": Трамп сорвал голос, когда кричал на иранцев, — Грэм

Сенатор США Линдси Грэм заявил, что президент Америки Дональд Трамп лично ведет прямые переговоры с иранской стороной.

Республиканец Линдси Грэм заявил, что Трамп сорвал голос, когда кричал на иранцев во время переговоров. Об этом он рассказал в эфире телеканала FoxNews.

"Трамп напрямую общается с иранцами. Он сам ведет переговоры. Он разговаривал по телефону с иранцами несколько дней назад, и разговор стал достаточно напряженным — до такой степени, что Трамп громко сказал Ирану, что произойдет, если они будут продолжать играть в игры. У него действительно пропал голос. Мне бы не хотелось оказаться на месте иранца, с которым он разговаривал", — сказал Грэм.

Переговоры США и Ирана: что известно

14 апреля Джей Ди Вэнс заговорил о прогрессе на переговорах с Ираном. В то же время, по данным СМИ, Соединенные Штаты и Иран не достигли договоренностей во время новых переговоров по ядерной сделке — Вашингтон предложил 20-летнее "приостановление" всей ядерной деятельности.

А 15 апреля президент США Дональд Трамп сделал новое заявление о завершении войны в Иране. Он снова требует от Тегерана отказаться от их ядерного оружия, угрожая нанести массированный удар по мостам и электростанциям.

Также 15 апреля Дональд Трамп заявил, что не собирается возобновлять военную операцию против Ирана. Война якобы завершена, привела слова Трампа журналистка Fox News Марии Бартиромо после интервью с главой Белого дома.

16 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Израиль и Ливан согласились на 10-дневное перемирие. Оно должно стать первым шагом к достижению долговременного мира между странами.