"Завершена": Трамп заявил, что не планирует возобновлять войну в Иране, — Fox News (видео)

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не собирается возобновлять военную операцию против Ирана.

Война якобы завершена, привела слова Трампа журналистка Fox News Марии Бартиромо после интервью с главой Белого дома.

"Я спросила его, завершена ли война, и он ответил: "Завершена", — рассказала Бартиромо.

Именно интервью с Дональдом Трампо Fox News должен обнародовать завтра.

Кроме войны с Ираном, по словам журналистки, Трамп много говорил об экономике и НАТО.

Напомним, 14 апреля Джей Ди Вэнс заговорил о прогрессе на переговорах с Ираном.

13 апреля издание Axios обнародовало материал, в котором говорится о том, что Иран и США продолжат переговоры о завершении войны.