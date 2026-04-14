"Проявить гибкость": Вэнс заговорил о прогрессе на переговорах с Ираном

В переговорах между США и Ираном есть прогресс, но теперь продолжение диалога зависит от иранской стороны, которая должна "проявить гибкость".

Во время переговоров в Пакистане был "достигнут значительный прогресс", заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Этот вопрос (относительно продолжения переговоров, — ред.) лучше бы переадресовать иранцам, потому что мяч действительно на их стороне", — сказал Вэнс.

Он уточнил, что именно иранцы должны "проявить гибкость", тогда как США "ясно дали понять, что хотят, чтобы ядерный материал вывезли из Ирана".

"Нам необходимо получить от них окончательное подтверждение, что они не будут разрабатывать ядерное оружие. И я думаю, что если иранцы готовы встретиться с нами, то это может стать очень выгодной сделкой для обеих стран. Если они не готовы встретиться с нами там, это их дело", — отметил Вэнс.

По его словам, переговорщики от Ирана не смогли заключить соглашение, поэтому им пришлось вернуться в Тегеран, чтобы получить одобрение условий, которые установили США.

Вэнс подчеркнул, что США ожидают от Ирана прогресса в открытии Ормузского пролива, и "если этого не произойдет", то характер переговоров "изменится".

