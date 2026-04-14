"Проявити гнучкість": Венс заговорив про прогрес на переговорах з Іраном

У перемовинах між США та Іраном є прогрес, але тепер продовження діалогу залежить від іранської сторони, яка має "проявити гнучкість".

Під час переговорів у Пакистані було "досягнуто значного прогресу", заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс.

"Це питання (щодо продовження переговорів, — ред.) краще б переадресувати іранцям, тому що м'яч справді на їхньому боці", — сказав Венс.

Він уточнив, що саме іранці мають "проявити гнучкість", тоді як США "ясно дали зрозуміти, що хочуть, щоб ядерний матеріал вивезли з Ірану".

"Нам необхідно отримати від них остаточне підтвердження, що вони не розроблятимуть ядерної зброї. І я думаю, що якщо іранці готові зустрітися з нами, то це може стати дуже вигідною угодою для обох країн. Якщо вони не готові зустрітися з нами там, це їхня справа", — зазначив Венс.

За його словами, переговірники від Ірану не змогли укласти угоду, тому їм довелося повернутися до Тегерану, щоб отримати схвалення умов, які встановили США.

Венс наголосив, що США очікують від Ірану прогресу у відкритті Ормузької протоки, і "якщо цього не станеться", то характер переговорів "зміниться".

