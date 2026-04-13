"Це базар, сторони торгуються": Іран та США продовжать перемовини про завершення війни, — Axios

У найближчі дні можуть продовжитися перемовини про завершення війни в Ірані. До переговорного процесу залучені посередники з Пакистану, Єгипту та Туреччини.

На думку всіх сторін, досягнення угоди цілком можливе. Планується, що до завершення терміну дії перемир'я 21 вогню можна буде провести ще один раунд перемовин. Про це йдеться у матеріалі Axios.

Водночас президент США Дональд Трамп розглядає варіант з завданням відновлення ударів, якщо військово-морська блокада США не змусить Іран змінити свій курс. Зокрема, американські війська можуть вдарити по тим об'єктам інфраструктури, по яким він обіцяв вдарити до оголошеного перемир'я.

Також Дональд Трамп незадоволений тим, що Іран і надалі використовує Ормузьку протоку як важіль впливу на перемовинах.

"Ми не зайшли в повний глухий кут. Двері ще не зачинені. Обидві сторони торгуються. Це базар", — повідомило джерело у перемовинах.

На думку американського посадовця, угода може бути досягнута. Однак для цього потрібно, щоб Іран проявив більше гнучкості та визнав, що пропозиція, надана Пакистаном, є найкращою з того, яку він може отримати.

Посол Ірану в Пакистані Реза Амірі Могадам, який брав участь у переговорах, повідомив, що переговори в Ісламабаді не провалилися, а заклали основу для дипломатичного процесу.

Основні розбіжності під час 21-годинних переговорів між США та Іраном у Пакистані були зосереджені на ядерному питанні. Також наразі немає порозуміння щодо вимог США заморозити збагачення урану Ірані, а також відмовитися від запасів збагаченого урану.

В обмін на це Іран хоче отримати від США заморожеі кошти.

У неділю міністри закордонних справ Туреччини та Єгипту провели окремі телефонні розмови зі своїм колегою в Пакистані. Потім, за словами джерел, обидва поговорили з посланцем Білого дому Стівом Віткоффом та міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс, який очолював американську переговорну групу, вперше зустрівся з іранцями в Ісламабаді. Американський чиновник заявив, що переговори були "важкими", але перетворилися на "дружній та продуктивний обмін пропозиціями".

"Віцепрезидент сподівається, що найближчими днями вони обміркують отриману пропозицію та визнають, що угода відповідає інтересам обох сторін", — сказав американський чиновник на правах анонімності.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про початок морської блокади Ормузької протоки, доручивши Військово-морським силам США блокувати всі судна, які намагатимуться увійти або залишити цей стратегічний маршрут. Таке рішення він пояснив діями Ірану, який, за його словами, створює загрозу світовому судноплавству.

У цей же день Трамп пригрозив Ірану блекаутом на 10 років та знищенням за день.

Фокус писав, що Трамп оголосив про початок "очищення" Ормузької протоки, назвавши це "послугою" для країн, які залежать від поставок нафти, зокрема Китаю, Японії та Німеччини. Він заявив, що США беруть на себе забезпечення безпеки судноплавства в регіоні.