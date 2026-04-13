"Это базар, стороны торгуются": Иран и США продолжат переговоры о завершении войны, — Axios

В ближайшие дни могут продолжиться переговоры о завершении войны в Иране. К переговорному процессу привлечены посредники из Пакистана, Египта и Турции.

По мнению всех сторон, достижение соглашения вполне возможно. Планируется, что до завершения срока действия перемирия 21 огня можно будет провести еще один раунд переговоров. Об этом говорится в материале Axios.

В то же время президент США Дональд Трамп рассматривает вариант с задачей возобновления ударов, если военно-морская блокада США не заставит Иран изменить свой курс. В частности, американские войска могут ударить по тем объектам инфраструктуры, по которым он обещал ударить до объявленного перемирия.

Также Дональд Трамп недоволен тем, что Иран и в дальнейшем использует Ормузский пролив как рычаг влияния на переговорах.

Відео дня

"Мы не зашли в полный тупик. Дверь еще не закрыта. Обе стороны торгуются. Это базар", — сообщил источник в переговорах.

По мнению американского чиновника, соглашение может быть достигнуто. Однако для этого нужно, чтобы Иран проявил больше гибкости и признал, что предложение, предоставленное Пакистаном, является лучшим из того, которое он может получить.

Посол Ирана в Пакистане Реза Амири Могадам, который участвовал в переговорах, сообщил, что переговоры в Исламабаде не провалились, а заложили основу для дипломатического процесса.

Основные разногласия во время 21-часовых переговоров между США и Ираном в Пакистане были сосредоточены на ядерном вопросе. Также пока нет понимания относительно требований США заморозить обогащение урана Иране, а также отказаться от запасов обогащенного урана.

В обмен на это Иран хочет получить от США замороженные средства.

В воскресенье министры иностранных дел Турции и Египта провели отдельные телефонные разговоры со своим коллегой в Пакистане. Затем, по словам источников, оба поговорили с посланником Белого дома Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, который возглавлял американскую переговорную группу, впервые встретился с иранцами в Исламабаде. Американский чиновник заявил, что переговоры были "трудными", но превратились в "дружественный и продуктивный обмен предложениями".

"Вице-президент надеется, что в ближайшие дни они обдумают полученное предложение и признают, что сделка отвечает интересам обеих сторон", — сказал американский чиновник на правах анонимности.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о начале морской блокады Ормузского пролива, поручив Военно-морским силам США блокировать все суда, которые будут пытаться войти или покинуть этот стратегический маршрут. Такое решение он объяснил действиями Ирана, который, по его словам, создает угрозу мировому судоходству.

В этот же день Трамп пригрозил Ирану блэкаутом на 10 лет и уничтожением за день.

Фокус писал, что Трамп объявил о начале "очистки" Ормузского пролива, назвав это "услугой" для стран, которые зависят от поставок нефти, в частности Китая, Японии и Германии. Он заявил, что США берут на себя обеспечение безопасности судоходства в регионе.