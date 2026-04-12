Нет козырей на руках: Трамп пригрозил Ирану блэкаутом на 10 лет и уничтожением за день

Американский лидер отметился рядом громких заявлений. Он в очередной раз выразил недовольство НАТО и предупредил Иран, что Соединенные Штаты способны практически мгновенно уничтожить страну.

Американский президент считает, что смог бы уничтожить Иран всего за один день. Такое заявление глава Белого дома сделал во время телефонного интервью на канале Fox news.

"Вы видели, что мы сделали с Венесуэлой? Будет что-то очень похожее, но на высшем уровне", — сказал Дональд Трамп.

О чем еще заявлял Трамп

Также президент США в очередной раз повторил, что разочарован действиями Североатлантического Альянса, которые отказались помогать Штатам по разблокированию Ормузского пролива.

"Мы очень разочарованы НАТО, что они не присоединились. Теперь они хотят приехать и помочь с проливом, очистить его. Это не займет много времени. Мы очистим пролив, и они смогут им пользоваться", — пообещал он, добавив, что США придется пересмотреть свое присутствие в НАТО, которое не поддержало Америку.

Кроме того, Трамп выразил уверенность, что Иран вернется за стол переговоров и согласится на все требования США.

Политик пригрозил, что Соединенные Штаты способны отключить Тегерану электричество на 10 лет, добавив, что у иранцев нет козырей на руках.

"Иранцы зашли так, будто имеют все козыри, но на самом деле их у них нет", — высказался лидер.

Дональд Трамп также отметил, что США не позволят Ирану зарабатывать деньги на продаже нефти тем, кто им нравится, или на отказе от продажи тем, кто им не нравится. "Будет либо все, либо ничего", — подчеркнул он.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о начале морской блокады Ормузского пролива, поручив Военно-морским силам США блокировать все суда, которые будут пытаться войти или покинуть этот стратегический маршрут. Такое решение он объяснил действиями Ирана, который, по его словам, создает угрозу мировому судоходству.

Фокус писал, что Трамп объявил о начале "очистки" Ормузского пролива, назвав это "услугой" для стран, которые зависят от поставок нефти, в частности Китая, Японии и Германии. Он заявил, что США берут на себя обеспечение безопасности судоходства в регионе.